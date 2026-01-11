Crkva slavi Godinu sv. Franje: Evo kako možete dobiti potpuni oprost grijeha tijekom 2026.

Papa Lav XIV. proglasio je posebnu Jubilarnu godinu sv. Franje, koja će se slaviti od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027., u povodu 800. obljetnice preminuća sv. Franje Asiškog. Riječ je o izvanrednoj jubilarnoj godini tijekom koje su svi kršćani pozvani slijediti primjer sveca iz Asiza, postajući uzori svetosti života i svjedoci mira.

Kako su objavili franjevci, Apostolska pokorničarna tijekom ove jubilarne godine daje potpuni oprost pod uobičajenim uvjetima svim vjernicima koji pobožno sudjeluju u jubileju. Ova Franjevačka jubilarna godina zamišljena je kao nastavak Redovitog jubileja 2025. godine.

Jubilarna godina na poseban je način upućena članovima franjevačkih obitelji prvog, drugog i trećeg reda, kao i pripadnicima instituta posvećenog života, družbama apostolskog života te udrugama koje slijede Pravilo sv. Franje ili su nadahnute njegovom duhovnošću. Ipak, milost ove godine proteže se na sve vjernike bez razlike.

Potpuni oprost mogu dobiti svi koji, u duhu oslobođenom od grijeha, hodočaste u bilo koju franjevačku samostansku crkvu ili mjesto bogoslužja posvećeno sv. Franji bilo gdje u svijetu. Starije osobe, bolesni te oni koji iz ozbiljnih razloga ne mogu napustiti dom, također mogu zadobiti potpuni oprost duhovnim pridruživanjem jubilarnim slavljima i prinošenjem svojih molitvi, boli ili patnji Bogu.

Vjernici su pozvani da u ovoj Jubilarnoj godini slijede primjer sveti Franjo Asiški, koji je živio u siromaštvu i poniznosti kako bi bio istinski alter Christus. Jubilej je zamišljen kao poticaj na autentičnu kršćansku ljubav prema bližnjemu, zauzimanje za mir među narodima te na evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu.

Uvjeti za primanje potpunog oprosta

Potpuni oprost (za sebe ili za pokojnika) mogu primiti vjernici koji ispune sljedeće uvjete:

ispovijede se kako bi bili u stanju milosti (osam dana prije ili nakon hodočašća)

sudjeluju na svetoj misi i prime svetu pričest

hodočaste u franjevačku samostansku crkvu ili mjesto bogoslužja posvećeno sv. Franji te ondje ispovjede vjeru izgovaranjem Vjerovanja

izmole Očenaš

izmole molitve na nakanu Svetoga Oca, potvrđujući pripadnost Crkvi

Franjevačka jubilarna godina predstavlja priliku za duhovnu obnovu, posvećenje i produbljenje vjere te poziv na življenje evanđelja po uzoru na Siromaška iz Asiza.