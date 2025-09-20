Čovjek u Vukovaru palio otpad i zahvatila ga vatra. Poginuo je

U kliničkom bolničkom centru Osijek preminuo je 82-godišnji muškarac iz Vukovara koji je teško stradao u jučerašnjem požaru.

Podsjetimo, jučer u 10:51 zaprimljena je dojava o požaru niskog raslinja oko nenastanjene kuće u Vukovaru. Prilikom gašenja požara pripadnici JVP Vukovar i policijski službenici u raslinju su pronašli muškarca s opeklinama, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom hitne medicinske službe u Klinički bolnički centar Osijek, ali nije mu bilo spasa.

Policija je u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara obavila očevid. Utvrđeno je da je 82-godišnjak, koji je bio teško pokretan zbog narušenog zdravstvenog stanja, spaljivao biljni otpad u svom vrtu. Plamen se u jednom trenutku proširio na otvoreni prostor s niskim raslinjem te je zahvatio i 82-godišnjaka.

O utvrđenim okolnostima događaja policijski službenici dostavljaju izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.