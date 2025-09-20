Čovjek u Lidlu kupio domaće rajčice, pa otkrio prevaru. Pazite na deklaracije

Popularna platforma "Halo, inspektore“ objavila je najnoviji primjer varanja kupaca koji stiže iz popularnog Lidla. Ondje se, kako stoji u prijavi, rajčice reklamiraju kao hrvatske, iako to - nisu.

"Svako malo imamo slučaj gdje nam trgovci i njihovo dobavljači pokušavaju uvaliti strane pod domaće proizvode. To se, naravno, ne smije raditi i obvezno se sankcionira.

Ovaj put imamo jedinstven slučaj gdje i dobavljač (Samirić d.o.o. iz Zadra) i trgovac (Lidl u Varaždinu) nepažljivim potrošačima pokušavaju prodati belgijsku rajčicu pod hrvatsku.

Kao što se lijepo vidi na slikama, Lidl je naveo kako je zemlja podrijetla rajčice (koje sorte?) Hrvatska, dok na tim rajčicama stoji utisnuta oznaka na kojoj piše zemlja porijekla - Belgija!?!", stoji u objavi na Facebook profilu platforme, na kojoj građani redovito prijavljuju"sumnjive rabote" u trgovinama.

"To je slično kao s jajima o kojima smo također pisali, na kojima isto pišu svi bitni podatci o klasi, vrsti uzgoja i zemlji podrijetla. U tom slučaju je farmer s Paga njemačka jaja prodavao kao svoja, domaća, hrvatska...

U ovom slučaju poslovni subjekti zbog svega navedenog, između ostalog, prema Zakonu o informiranju potrošača o hrani mogu biti kažnjeni jer "u okviru svog poslovanja mijenjaju informacije o hrani koje bi krajnjeg potrošača mogle dovesti u zabludu ili na bilo koji drugi način smanjiti razinu zaštite potrošača i mogućnost krajnjeg potrošača da bude informiran pri odabiru, što je protivno članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1169/2011". Ali i ne samo temeljem tog zakona... Zbog svega navedenog obaviješten je i Državni inspektorat."

U komentarima su se javili brojni Hrvati.

Jedan je napisao: "I opet će sa njihove strane biti smo puste riječi isprike, itd.. Već viđeno. Treba ih konačno kazniti masnom kaznom".

Hrvatica dodaje: "Ja se navikla....meni čitanje deklaracija već odavno nema smisla.... sve nam to EU i Vlada priuštila...."