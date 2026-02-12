Čovjek u Dalmaciji ispilio stabla da bi imao bolji pogled na parkiralište, privela ga policija

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom osumnjičenim za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari na štetu Hrvatskih šuma.

Policija je 5. veljače u večernjim satima zaprimila dojavu da se na ulazu u Skradin, u Ulici Put Bićina na državnoj cesti D-56, nalazi ispilano stablo koje je prepriječilo prometnicu.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni ručnom pilom u potpunosti ispilio dva stabla murve, a treće prerezao cijelom širinom debla, s namjerom poboljšanja vidljivosti prema ulazu u privatni parkirališni prostor. Tom prilikom jedno je stablo palo na državnu cestu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 30-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.