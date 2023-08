ČOVJEK KOJI ODLUČUJE: "Nije istina da Kačavenda i Stojković idu u Dinamo za 5 mil. eura. Hajduk je isto tu"

Lokomotivini talenti Lukas Kačavenda (20) i Luka Stojković (19) u ovom prijelaznom roku mogli bi napraviti velike transfere. Obojici ugovori vrijede do 2025. godine, no uslijed interesa brojnih klubova jasno je da ih neće odraditi do kraja, nego će karijeru nastaviti u drugim sredinama.

Dinamo navodno ofenzivni dvojac želi dovesti u paketu, pri čemu je za Kačavendu ponudio tri milijuna eura, a za Stojkovića dva. Lokomotiva bi trebala imati i zaradu od potencijalnih bonusa te postotak od eventualne buduće prodaje. Ranije se pak pisalo da Lokomotiva traži po 3.5 milijuna eura za svakoga od njih, što je Dinamo želio smanjiti.

Iako mnogi vjeruju da su njihovi dolasci u Dinamo gotova stvar, valja podsjetiti i na interes Hajduka za Stojkovićem. Talijanski novinar Lorenzo Lepore početkom srpnja objavio je da Splićani žele Stojkovića, ali u redu za njega navodno su stajali i Club Brugge, Brentford i Torino. O potencijalnim odlascima Kačavende i Stojkovića za Index govori direktor Lokomotive Božidar Šikić.

Govori se da su Kačavenda i Stojković pred transferom u Dinamo za ukupno pet milijuna eura.

Mislim da to nije istina. Nisam čitao, ne čitam, jer se uvijek šalju krive informacije. Ništa nisam dogovorio. Mislim da ćemo se dogovoriti ovaj tjedan kada se Dinamo vrati s puta (Dinamo u utorak u Grčkoj igra s AEK-om u trećem pretkolu Lige prvaka, op.a.)

Kačavenda bi navodno otišao u transferu od tri milijuna eura, a Stojković za dva milijuna eura. Je li to točno?

Ne znam, to ste vi negdje pročitali. Sve su to krive informacije.

S obzirom na to da je Lokomotiva ranije objavljivala vrijednosti nekih transfera, koliko biste htjeli za Kačavendu i Stojkovića?

Što više. Kao što i Dinamo traži više za svoje igrače, tako i mi za svoje.

Postoji li interes Hajduka za Stojkovića? O tome se također pisalo, iako je on rekao da se vidi u Dinamu.

Postoji. Odlučit ćemo što je najbolje za klub i, u svakom slučaju, što je najbolje za igrače. Da, Hajduk je zainteresiran. Pokazao je interes za Stojkovića i prije Dinama.

Je li se pojavio interes još nekog kluba?

Bilo je nešto, ali ništa nismo konkretizirali. Da, ostao je interes Dinama za Kačavendu i Stojkovića te Hajduka za Stojkovića, to je sigurno. Možda se u međuvremenu netko pojavi i pokvari im planove. Ali da, njih dvojica bi u ljetnom prijelaznom roku trebala otići, no vidjet ćemo.

Stojković je usred priča o transferu zabio dva gola Varaždinu (3:3) i tako donio bod Lokomotivi.

Ma dobro, onaj tko to gleda, taj nema pojma o nogometu. Ne gleda se igrača po jednoj utakmici, već po tome kakav je igrač.