Čovjek iz "Zlatne generacije" Hajduka. Došao je iz Neretve, a kasnije je ušao u legendu: "Znao sam računat koliko je pretrča"

Na današnji dan 1958. godine rodio se Mišo Krstičević

Danas Mišo Krstičević slavi 68. rođendan; mlađi će ga znati kao trenera Hajduka. Ali na ovoj crti hajdukologije više ga pamtimo kao igrača, iz labuđeg pjeva "Zlatne generacije", one posljednje Ivićeve i Hajdukove titule u bivšoj državi. Kad je došao iz metkovske "Neretve" da se pridruži Ivićevim "senatorima" — Šurjaku, Mužiniću, Žungulu, Jovaniću, Đorđeviću, Rožiću — imamo ga i na ovom sjetnom videu iz dvora kraj Stare murve, kad se krenulo po titulu na presing nogometnog vizionara.

Nije bio režiser igre, ali bio je strašan radni vezni, jakog topovskog udarca. Govorio bi na Poljudu pokojni Srićo, veliki pouzdanik Hajdukovih uprava: "Znao sam računat koliko je Krstičević pretrča tijekom utakmice — to su strašne brojke."

Kao vezni nadavao se golova za "bijele", dogurao i do reprezentacije bivše države, tamo 1979.; čak je i zabio te se upisao i u strijelce, što nikad nije uspjelo jednom rasnom — rekli bismo najvećem golgeteru — Slaviši Žungulu. Osvojio je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Splitu, na tada tek izgrađenoj "Poljudskoj ljepotici", kako smo tepali našem novom stadionu. Nastupio je i na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. Kasnije je igrao za Rijeku i Velež.

U sezoni 2012./13. bio je trener prve momčadi Hajduka, koju je doveo u finale Hrvatskog kupa, koji će te godine kao trener osvojiti Igor Tudor. Donedavno je bio šef Hajdukove Akademije "Luka Kaliterna".

Sreli smo ga prije godinu dana na okupljanju igrača Hajduka koji su igrali epsku utakmicu četvrtfinala Kupa prvaka s Hamburgerom, što je organizirao nogometni zaljubljenik i predsjednik MNK Torcida Biberon, Denis Pavlović.

Sretan rođendan, Mišo — još se tresu mreže od tvog topovskog udarca.