Čovjek iz Hrvatske mislio da ulaže u zlato. Ukrali su mu 13 tisuća eura

Muškarac (69) s područja Štefanja prijavio je policiji da je postao žrtva računalne prijevare u kojoj je ostao bez značajnog novčanog iznosa. Sve je počelo početkom srpnja ove godine, kada ga je telefonski kontaktirala nepoznata osoba, predstavivši se kao broker za ulaganja u naftu i zlato.

Ponudio mu je suradnju uz obećanje velike i brze zarade, a prevarant ga je uvjerio da će sva ulaganja obavljati umjesto njega, za što su mu bili potrebni samo njegov pristanak i podaci s bankovne kartice, objavila je policija.

Ubrzo nakon sumnjivog razgovora, 69-godišnjak je na svojoj mobilnoj bankarskoj aplikaciji primijetio dvije sumnjive transakcije koje su izvršene bez njegova znanja. Novac je prebačen na račun lažnog brokera, a oštećen je za ukupan iznos od oko 13 tisuća eura. Policija je potvrdila da se provodi daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašao počinitelj.

Ovim povodom policija je još jednom uputila apel građanima da budu iznimno oprezni i da ne dijele osobne i bankovne podatke, poput brojeva kartica i sigurnosnih CVV kodova, s nepoznatim osobama. Posebno upozoravaju na pozive ili poruke u kojima se nudi brza i laka zarada, unosna ulaganja ili "poslovi bez rizika", jer se najčešće radi o prevarama.