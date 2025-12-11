Čović: "Vi koji ne znate, čujte, da nije bilo Andreja u zadnjih 10 godina mi ne bismo bili ovdje"

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je žaljenje što zajedno s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem nije mogao otvoriti novi granični prijelaz u Gradišci, čije je planirano puštanje u rad propalo zbog administrativnih blokada u Upravi za neizravno oporezivanje (UIO) BiH.

Čović se potom obratio predsjedniku SNSD-a i predsjedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku, kojem je poručio da samo zajedničko djelovanje može donijeti rezultate.

"Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakoj razini vlasti, jer isto tako kako mi pokušavamo napraviti jednu mrežu zajedničkog djelovanja, siguran sam da to ne možemo napraviti ako nismo svi zajedno. To zajedništvo može napraviti čudo", rekao je Čović, prenosi Klix.ba.

Dodao je kako želi da papa Lav posjeti Mostar. "Vi koji ne znate, čujte, da nije bilo Andreja u zadnjih 10 godina mi ne bismo bili ovdje, niti bismo dobili mjesto u Bruxellesu da se o nama priča, kao BiH i mi kao Hrvati", napomenuo je, misleći na Plenkovića.

Plenković ušao u BiH preko prijelaza koji nije pušten u promet

Otvaranje novog prijelaza u Gradišci bilo je najavljeno za danas, no nije realizirano jer član Upravnog odbora UIO-a BiH Zijad Krnjić nije podržao izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji UIO-a, koje su bile nužne da bi prijelaz mogao početi raditi.

Podsjetimo, Plenković se danas u Banjoj Luci sastao s banjolučkim biskupom Željkom Majićem i sudjelovao u polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinancira hrvatska Vlada.

Plenkovića su u Banjoj Luci dočekali vršiteljica dužnosti predsjednika RS-a Ana Trišić Babić, premijer RS-a Savo Minić, potpredsjednik RS-a Davor Pranjić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragan Čović te gradonačelnik Draško Stanivuković.

U samostanu Marija Zvijezda premijer se sastao s biskupom Majićem, potom obišao izložbu sakralne umjetnosti. Inače, Plenković je u BiH ušao upravo preko novog graničnog prijelaza Gradiška, koji još nije otvoren za promet putnika i roba.