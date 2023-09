CJELOGODIŠNJE RADIONICE TEHNIČKIH AKTIVNOSTI ZTK-a Radionice modeliranja, 3D olovkama, modelarstva i robotike

Početkom nove školske godine 2023./2024. Zajednica tehničke kulture grada Splita organizira za učenike osnovnih škola izvannastavne i izvanškolske radionice tehničkih aktivnosti.

Radionice će se održavati u prostorijama ZTK grada Splita (Varaždinska 53) s početkom u drugoj polovici mjeseca rujna ove godine, a trajat će do mjeseca lipnja 2024.

Riječ je o radionicama modeliranja 3D olovkama (učenici od 2. do 5. razreda), modelarstva (učenici od 4. do 8. razreda) te robotike (učenici od 2. do 8. razreda).

Radionice su zamišljene na način da omoguće individualni i timski rad prilagođen potrebama i mogućnostima svakog polaznika. Na taj način razvijaju se kreativnost, motorika, kritičko mišljenje i promatranje te samostalnost u istraživanju.

Broj polaznika na radionicama je ograničen, a prijave se zaprimaju do 11. rujna 2023.

Nakon zaključenja roka za prijavu, formirat će se grupe učenika za svaku od navedenih radionica, o čemu će prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni.

Dodatne pojedinosti o programu i izvedbi radionica mogu se dobiti na e-mail lucija@ztk-split.hr ili broj 099/824-2699 (Lucija Andrea Skočić, stručna suradnica ZTK grada Splita).

Prijavnice za radionice možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.ztk-split.hr/zajednica/cjelogodisnje-radonice-tehnickih-aktivnosti-zajednice-tehnicke-kulture-grada-splita-20232024.