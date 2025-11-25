Civilna zaštita poziva građane na oprez. Očekuju se obilna kiša i nevrijeme

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je upozorenje zbog najavljenog pogoršanja vremena. Prema prognozi DHMZ-a, danas se očekuje lokalno obilna kiša, a zbog mogućih ekstremnijih oborina izdan je narančasti meteoalarm za gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Kako navode prognostičari, intenzivna i obilna oborina može uzrokovati urbane i bujične poplave, posebno na područjima Jadrana gdje se očekuju i pljuskovi praćeni grmljavinom. Civilna zaštita upozorava građane da budu spremni zaštititi sebe i svoju imovinu te upozorava na mogućnost poplavljivanja prometnica, prekida opskrbe energijom, telekomunikacijskih veza i vodoopskrbe.

Ističu i kako su opasni uvjeti u prometu vrlo vjerojatni zbog smanjene vidljivosti i skliskih kolnika. U slučaju poplave potrebno je primijeniti mjere opreza kako bi se osigurala osobna sigurnost i sigurnost okoline.

Nadležne službe prate situaciju, a građanima se preporučuje da redovito prate službena upozorenja te u slučaju hitnosti nazovu 112.

