Čitate li sastav? Ovaj proizvod se prodaje kao domaći, a ima više od 100 sastojaka

Prema pisanju Faktu, influencer je u jednoj popularnoj diskontnoj trgovini pronašao “domaće” kolače čiji su mu sastojci izazvali nevjericu. U videu navodi da pojedini proizvodi imaju gotovo 100 stavki na deklaraciji. Iako se reklamiraju kao mekani kolači s čokoladom, njihov sastav, tvrdi, više podsjeća na industrijski proizvod nego na klasičnu kućnu slasticu.

Kako ističe, u nekim proizvodima čak trećinu sastava čini šećer, a odmah iza njega nalaze se glukozni sirup, invertni šećerni sirup i šećerni sirup. Spominju se i razne industrijske masti, poput palminog, kokosovog i biljnog ulja.

Na deklaracijama su, prema njegovim navodima, prisutni i brojni aditivi – među ostalim monogliceridi i digliceridi masnih kiselina, poliglicerol-esteri, ksantan guma, difosfati, fosfati, karbonati, modificirani škrob i različite vrste škroba. U nekim kolačima navodi se i želatina životinjskog podrijetla.

Influencer naglašava da su svi navedeni sastojci zakonski dopušteni, no problem vidi u njihovoj količini i kombinaciji unutar jednog proizvoda. Ističe da takva deklaracija teško podsjeća na kolač pripremljen od nekoliko osnovnih sastojaka kakvi se koriste u kućnoj pripremi.

Stručnjaci godinama upozoravaju na isto – domaća priprema hrane u pravilu je najbolja opcija, dok je kod kupnje gotovih proizvoda ključno pažljivo čitati deklaracije i obratiti pozornost na sastav. Jer iza jednostavnog naziva “kolač” često se može kriti znatno složeniji industrijski recept nego što potrošači očekuju.