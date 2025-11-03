Čistoća Split objavila nešto jako važno za građane: "Čuvajmo grad"

Tvrtka Čistoća Split još jednom je podsjetila građane na važnost korištenja reciklažnih dvorišta te pozvala Splićane da odgovorno postupaju s otpadom.

"Reciklažno dvorište je ograđeni prostor koji je pod nadzorom, a namijenjen je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada", poručuju iz Čistoće. U Splitu trenutačno postoje četiri reciklažna dvorišta: Pujanke, Kopilica, Orišac i Karepovac. Prva tri su moderno opremljena i izgrađena posljednjih godina, a njihovo radno vrijeme dostupno je na službenim stranicama tvrtke.

Iz Čistoće napominju kako građani mogu potpuno besplatno u reciklažna dvorišta donijeti različite vrste otpada – od papira, stakla, metala i plastike, do tekstila, glomaznog otpada, jestivih ulja i masti, boja, deterdženata, lijekova, baterija, akumulatora, električne i elektroničke opreme te građevnog otpada iz kućanstva. Primaju se i otpadne gume, toneri te problematični otpad poput kiselina, lužina i kemikalija.

"I građevni otpad s azbestom zaprimamo u propisanim količinama", naglašavaju iz tvrtke, uz napomenu da se takav otpad mora donijeti u zatvorenom spremniku ili nepropusnoj ambalaži kako bi se spriječilo ispuštanje azbestnih vlakana i prašine.

U objavi su postavljena i pitanja koja potiču na razmišljanje: "Postoji li razlog da vreće s odjećom koja nam više ne služi ne odnesemo u jedno od reciklažnih dvorišta?" te "Je li teško par vreća šuta ili manji glomazni otpad odnijeti samostalno automobilom u reciklažno dvorište?"

Poruka za kraj jednostavna je, ali snažna: "Dragi Splićani, čuvajmo grad u kojem živimo."