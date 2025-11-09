Čistio bunar, pa se šokirao pronalaskom: Odmah je pozvao policiju

Požeško-slavonska policija u subotu je dva puta intervenirala zbog pronađenih eksplozivnih sredstava.
U mjestu Kovačevac, 53-godišnjak je u dvorištu pronašao ručnu bombu.
Istoga dana u mjestu Srednji Grahovljani, 62-godišnjak je prilikom čišćenja bunara pronašao kumulativni tromblon, dva trenutna tromblona i pet ručnih bombi, piše Dnevnik.hr.
Navedena eksplozivna sredstva je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije do uništenja.
