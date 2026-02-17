Ćipe brani Dabru: "Njega napadate, a nitko ne problematizira četničku uniformu u filmu Svadba"

Saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe reagirao je na snimku na kojoj zastupnik Josip Dabro na pokladama pjeva ustašku pjesmu, piše Telegram.

Mlinarić se požalio da se u Hrvatskoj već godinu dana govori o zabrani pjevanja. “Histerična ljevica bavi se time tko smije pjevati u javnosti. Sada to žele zabraniti i u pokladama. Bogu hvala da je sutra Čista srijeda pa završava cirkus”, rekao je Mlinarić.

Dodao je da se tijekom poklada pjevaju različite pjesme i spaljuju različiti likovi te da od toga ne treba praviti udarne vijesti. “Svašta se pjeva u pokladama, svakakvi se likovi pale. Od toga praviti vijesti i započinjati dnevnike, to je pretjerivanje”, rekao je. “Nitko nije pravio vijesti kada je Porfirije pjevao ‘Što se to na Dinari sjaje’ i veličao četnike. Tada nitko nije započinjao dnevnike time”, ustvrdio je.

Spomenuo i ‘Svadbu’

Spomenuo je i film “Svadba” u kojem, prema njegovim riječima, glumi Dragan Bjelogrlić u četničkoj uniformi. “Kada mnogi danas uspoređuju taj film u kojem je Bjelogrlić bio u četničkoj uniformi, to nitko ne problematizira. Štoviše, lijevi novinari hvale taj film jednog notornog četnika. To su dvije Hrvatske. Mi ne pripadamo ni četničkoj ni jugoslavenskoj Hrvatskoj”, rekao je.

Govoreći o Dabri, poručio je da ne vidi razlog za sankcije. “Dabro je otpjevao pjesmu s dvadesetak ljudi. Ne vidim u čemu je problem. Ja nisam čuo riječi ‘Ante Pavelić’”, rekao je. Govorio je i o potencijalnim sankcijama. “Bit će sankcioniran kao i Nenad Stazić koji je u Saboru izjavio da je premalo Hrvata ubijeno u Bleiburgu”, rekao je.

Mlinarić je istaknuo i kako je za njega temelj hrvatske države Domovinski rat. “Za mene su zlatni grobovi 15 tisuća hrvatskih branitelja. Temelj hrvatske države je Domovinski rat koji smo u krvi slomili. Ako ćemo pjevati, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata. Nažalost, nema takvih filmova i nema takvih pjesama”, rekao je, referirajući se na “grobnicu od zlata” koja je posvećena nečemu sasvim drugome u pjesmi koju je pjevao Dabro. Na kraju je poručio da koalicija nije ugrožena.