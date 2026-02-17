Close Menu

Ćipe brani Dabru: "Njega napadate, a nitko ne problematizira četničku uniformu u filmu Svadba"

Govoreći o Dabri, poručio je da ne vidi razlog za sankcije

Saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe reagirao je na snimku na kojoj zastupnik Josip Dabro na pokladama pjeva ustašku pjesmu, piše Telegram.

Mlinarić se požalio da se u Hrvatskoj već godinu dana govori o zabrani pjevanja. “Histerična ljevica bavi se time tko smije pjevati u javnosti. Sada to žele zabraniti i u pokladama. Bogu hvala da je sutra Čista srijeda pa završava cirkus”, rekao je Mlinarić.

Dodao je da se tijekom poklada pjevaju različite pjesme i spaljuju različiti likovi te da od toga ne treba praviti udarne vijesti. “Svašta se pjeva u pokladama, svakakvi se likovi pale. Od toga praviti vijesti i započinjati dnevnike, to je pretjerivanje”, rekao je. “Nitko nije pravio vijesti kada je Porfirije pjevao ‘Što se to na Dinari sjaje’ i veličao četnike. Tada nitko nije započinjao dnevnike time”, ustvrdio je.

Spomenuo i ‘Svadbu’

Spomenuo je i film “Svadba” u kojem, prema njegovim riječima, glumi Dragan Bjelogrlić u četničkoj uniformi. “Kada mnogi danas uspoređuju taj film u kojem je Bjelogrlić bio u četničkoj uniformi, to nitko ne problematizira. Štoviše, lijevi novinari hvale taj film jednog notornog četnika. To su dvije Hrvatske. Mi ne pripadamo ni četničkoj ni jugoslavenskoj Hrvatskoj”, rekao je.

Govoreći o Dabri, poručio je da ne vidi razlog za sankcije. “Dabro je otpjevao pjesmu s dvadesetak ljudi. Ne vidim u čemu je problem. Ja nisam čuo riječi ‘Ante Pavelić’”, rekao je. Govorio je i o potencijalnim sankcijama. “Bit će sankcioniran kao i Nenad Stazić koji je u Saboru izjavio da je premalo Hrvata ubijeno u Bleiburgu”, rekao je.

Mlinarić je istaknuo i kako je za njega temelj hrvatske države Domovinski rat. “Za mene su zlatni grobovi 15 tisuća hrvatskih branitelja. Temelj hrvatske države je Domovinski rat koji smo u krvi slomili. Ako ćemo pjevati, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata. Nažalost, nema takvih filmova i nema takvih pjesama”, rekao je, referirajući se na “grobnicu od zlata” koja je posvećena nečemu sasvim drugome u pjesmi koju je pjevao Dabro. Na kraju je poručio da koalicija nije ugrožena.

