Čilić zaustavljen u Miamiju: Zverev bolji nakon tri seta

Marin Čilić završio je nastup na ATP Masters 1000 turniru u Miamiju u trećem kolu, gdje ga je nakon tri seta svladao Alexander Zverev, trenutačno četvrti tenisač svijeta. Nijemac je slavio s 2:1 u setovima (6:2, 5:7, 6:4) i tako upisao osmu pobjedu u njihovu devetom međusobnom susretu.

Čilić nije dobro otvorio meč – već u prvom gemu izgubio je servis, a Zverev je novu prednost breaka stekao kod rezultata 3:1. Hrvatski tenisač nije se uspio vratiti u prvi set, koji je Nijemac mirno priveo kraju rezultatom 6:2.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U drugom setu Čilić je zaigrao znatno bolje i ravnopravnije se nosio s favoriziranim protivnikom. Iako je bio opasniji na Zverevovu servisu, dugo nije dolazio do prilike za break. S druge strane, Nijemac je svoju šansu dočekao kod 4:4, u gemu u kojem je Čilić vodio 40:15, no hrvatski igrač se izvukao, spasio break-loptu i poveo 5:4.

Zverev je potom izjednačio na 5:5, ali ubrzo je uslijedio ključni trenutak seta. Čilić je u iscrpljujućem gemu spasio čak pet break-lopti i poveo 6:5, čime je osigurao najmanje tie-break. Do njega ipak nije došlo – na Zverevovu servisu izborio je tri set-lopte te iskoristio treću nakon dvostruke servisne pogreške Nijemca.

Odlučujući set nije počeo idealno za Čilića. Već u prvom servis-gemu imao je problema, a u trećem je, nakon vodstva 30:0, izgubio četiri poena zaredom i prepustio break Zverevu. Nijemac je tu prednost sačuvao do kraja i pobjedom 6:2, 5:7, 6:4 izborio osminu finala, u kojoj ga čeka Francuz Quentin Halys.