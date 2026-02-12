Čilić ušao u četvrtfinale Dallasa

Marin Čilić (ATP - 61.) plasirao se u četvrtfinale ATP 500 turnira u Dallasu. U drugom je kolu svladao 21-godišnjeg domaćeg predstavnika Ethana Quinna (ATP - 74.) sa 7:6 (4), 6:3.

Čilić je odigrao sjajan meč, a najimpresivniji statistički podatak govori da je hrvatski tenisač imao 100 posto osvojenih poena na prvom servisu (39/39). Quinnu nije ponudio nijednu šansu za break, dok je Amerikanac u prvom setu spasio četiri break-lopte. Čilić je svejedno poveo boljom igrom u tie-breaku, a u drugom setu je uspio i oduzeti servis Quinnu te tako osigurati pobjedu.

Čilić je ovo bila 601. pobjeda na Touru. Podsjetimo, u prvom kolu Dallasa svladao je Learnera Tiena, 23. igrača svijeta, i tako postao Hrvat s najviše pobjeda na Touru, prestigavši Gorana Ivaniševića. Protivnik Čiliću u idućem kolu bit će bolji iz dvoboja Jacka Pinningtona Jonesa (ATP - 181.) i Eliota Spizzirrija (ATP - 68.), piše Index.