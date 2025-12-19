Cijene zakupa poljoprivrednog zemljišta blago porasle

Godišnja prosječna cijena zakupa oranica u Hrvatskoj u 2024. iznosila je 108 eura po hektaru, livada 73, a pašnjaka 46 eura po hektaru, objavio je Državni zavod za statistiku.

Blagi je to porast u odnosu na godinu prije, 2023., kada je prosječna cijena zakupa oranica iznosila 107 eura/ha. Livade su bile 72, a pašnjaci 44 €/ha.

Prema njihovim podacima, prošle je godine u Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica iznosila 112 eura po hektaru, livada 68 €/ha, a pašnjaka 42 €/ha. U Jadranskoj Hrvatskoj prosječni zakup oranica lani je iznosio 90 eura po hektaru, livada 79 eura po hektaru, a pašnjaka 60 €/ha.

U Gradu Zagrebu prosječna cijena zakupa oranica u 2024. iznosila je 131 euro po hektaru, a livada 89 €/ha dok je u Sjevernoj Hrvatskoj zakup oranica u prosjeku bio 109 /ha, livada 95, a pašnjaka 46 eura po hektaru.

Državni zavod za statistiku je pojasnio da su podaci o cijenama zemljišta uzetima u zakup, dobiveni na temelju raspoloživih administrativnih izvora Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava Državnog zavoda za statistiku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za zemljišne rente.

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe, a iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na njemu.

Tekst preuzet sa portala Agroklub.