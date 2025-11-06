Cijene novog iPhonea su vrtoglave, a u Hrvatskoj su više nego u drugim zemljama

Cijena najnovijeg Appleovog pametnog telefona, iPhone 16 Pro (128 GB), uvelike se razlikuje od zemlje do zemlje. Apsolutni rekorder po cijeni je Turska gdje iPhone 16 Pro stoji čak 1.855 eura. Visoke porezne stope i troškovi uvoza glavni su razlozi za ovako visoku cijenu.

Odmah iza Turske nalazi se Brazil, gdje se isti model prodaje za 1.560 eura, dok je Egipat treći s cijenom od 1.296 eura. U Hrvatskoj novi iPhone 16 Pro (128 GB) stoji 1.240 eura, što nas svrstava među skuplje zemlje Europe po pitanju Appleovih proizvoda.

Najjeftiniji iPhone je u Južnoj Koreji (904 eura) i Sjedinjenim Američkim Državama (917 eura). U Australiji stoji 920 eura, a u Kini i Japanu između 932 i 935 eura, piše Poslovni dnevnik.