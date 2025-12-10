Cijene blagdanskog mesa obaraju rekorde: Odojak doseže 12 €, domaća purica i do 16 €

Kako se približava Božić, kupci preplavljuju tržnice i mesnice u potrazi za najboljim komadom mesa za svečani stol. No ove ih godine dočekuju cijene koje su više nego ikad. Kilogram odojka u pojedinim je prodavaonicama dosegnuo 12 eura, dok se za domaću puricu traži i do 16 eura. Mnogi se s pravom pitaju – je li ovo tek početak novog vala poskupljenja?

Na zagrebačkom Dolcu vlada gužva od ranih sati, a interes za kvalitetnim domaćim mesom ne jenjava. Najtraženija je zagorska purica, koju se, prema riječima prodavača, rezervira tjednima unaprijed.

„Ovo vam je crna purica, oko tri kilograma, jako lijepa. Cijena joj je 15,90 eura po kilogramu“, rekla je za RTL Duška Patajac, prodavačica s tržnice. Dodaje kako cijene nisu povećavali u odnosu na prošlu godinu, a ponegdje su čak i nešto niže – primjerice, bijela purica stoji 9,90 eura, guska je tek nešto jeftinija od crne purice, dok se patka prodaje za oko 12 eura po kilogramu. U božićnom tjednu prodaju i do 50 komada dnevno.

„Domaće zagorske purice planu u zadnjem tjednu, uvijek bi ih trebalo više“, kaže Duška.

Zbog velike potražnje, mnogi kupci osigurali su svoju puricu unaprijed. „Mi smo je naručili prošli tjedan, izvan Zagreba, kod proizvođača koji prodaje sir i vrhnje“, ispričala je Zagrepčanka Željka Pavlinović. Drugi ipak traže jeftinije opcije. „Preskupo mi je na placu, vjerojatno ću je uzeti u trgovini“, kaže Vesna. U trgovačkim lancima cijene su znatno niže – purice se mogu naći i za 5,50 eura po kilogramu.

Odojak sve skuplji: prodaje se i po 15 eura, a cijene bi mogle još rasti

Kupci koji se odluče za odojak ili janjetinu također će morati dublje posegnuti u džep. Trenutne cijene odojka kreću se između 8 i 10 eura, dok na nekim prodajnim mjestima kilogram ide i do 12 eura. Ako dođe do nestašice, stručnjaci upozoravaju da je moguć daljnji rast.

Domaći obrađeni odojak prodaje se za oko 15 eura po kilogramu, što znači da bi pečenje od 20 kilograma moglo stajati i 300 eura.

„Kod nas su cijene iste kao i uvijek – 10 eura za odojak, janjetina 17, teletina 20. Blagdani su, ljudi tada troše više“, rekao je mesar Josip Babok. Ističe kako se pravi troškovi osjete tek idućeg mjeseca.

Na cijene utječe i pad domaće proizvodnje zbog afričke svinjske kuge, što povećava potrebu za uvozom i dodatno podiže tržišne vrijednosti.

Stručnjaci upozoravaju: Potražnja najveća u posljednjih godinu dana, a rast cijena nije gotov

Savjetnica za poljoprivrednu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić očekuje da će purice ove godine poskupjeti u skladu s inflacijom – za oko pet do šest posto.

„Kod prodaje na manjim OPG-ovima vidimo znatno više cijene, često i dvostruko veće od onih u trgovinama“, rekla je Blažić. Neki proizvođači domaćih purica navode cijene i između 18 i 22 eura po kilogramu.

Velika potražnja vidljiva je i u statistikama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva: hrvatske klaonice ove su godine isporučile gotovo 780 tisuća komada purica, odnosno oko 12 tisuća tona – što je povećanje od oko 11 posto u odnosu na prošlu godinu. Samo u prosincu prošle godine usmrćeno je približno 180 tisuća purica.