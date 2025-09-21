Pekari ostvaruju nikad veće profite: Kruh najviše poskupio u Hrvatskoj

Cijena pšenice pada, cijena kruha u Hrvatskoj i dalje raste, a pekari ostvaruju nikad veće profite.

Prema podacima Eurostata, u Hrvatskoj je u četiri godine cijena kruha porasla za čak 60 posto, a u ostatku EU taj rast je iznosio 38 posto. Prema stopama rasta cijena kruha i peciva, najgori smo u Europskoj uniji, piše Danica.

Prema analizi poslovanja pekarske industrije koju je napravio specijalizirani časopis Ja trgovac, tvrtke iz branše ostvarile su lani više od milijardu eura prihoda i 58 milijuna eura neto dobiti. Najviši profit imali su Mlinar (devet milijuna eura), Pekara Dubravica (5,6 milijuna), Bobis (3,8 milijuna).

Analiza tvrtke Euromonitor international ukazuje na kontinuiran rast cijene kruha kojem se ne nazire kraj. Njihova je procjena kako bi ove godine prodaja kruha mogla ostvariti vrijednost od 688 milijuna eura, što je gotovo 4 posto više nego lani.

S druge strane, sve je više potrošača koji kruh pripremaju kod kuće, i to upravo zbog rasta cijena. U Hrvatskoj se, prema zadnjim procjenama, godišnje troši 42 kilograma kruha po stanovniku.