Cijeli život pogrešno kuhate kavu? Ovaj jednostavan savjet poboljšava okus

Za mnoge je nemoguće započeti dan bez nje, a pomaže i pružiti prijeko potreban nalet energije kada nastupi jutarnji umor.

Ako nemate aparat za kavu, instant kava može biti jednako dobra. No ponekad može imati prilično gorak i nezanimljiv okus. Ipak, jedan jednostavan trik može potpuno promijeniti njen okus, prenosi N1.

Stručnjak za kavu Ethan Rode kaže da je instant kava "podcijenjena” i da zapravo može imati odličan okus ako znate prave trikove kako izvući puni aromatski potencijal. Podijelio je svoju dvominutnu metodu.

U YouTube videu istaknuo je da mnogi ljudi ne znaju pravilno pripremiti instant kavu te je objasnio svoju provjerenu tehniku.

Možda vam se čini sasvim normalnim prokuhati vodu, staviti žličicu kave u šalicu i preliti je vrućom vodom prije dodavanja šećera i mlijeka. No jedan dodatni korak čini veliku razliku kada je riječ o okusu.

Nakon što je stavio kavu u šalicu, prvo je dodao malo hladne vode i miješao nekoliko sekundi.

Ako se brinete da bi vam kava zbog toga mogla biti slabija, dobro je pravilo koristiti jednu čajnu žličicu instant kave na svakih 170 mililitara. Ljudi u komentarima bili su oduševljeni ovim jednostavnim, ali učinkovitim savjetom.