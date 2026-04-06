Cijeli Sinj blaguje doručak na Pjaci. Pogledajte prizore

Uskrsni ponedjeljak u Sinju protekao je u znaku druženja, tradicije i dobre atmosfere, a središnje događanje bio je tradicionalni uskrsni doručak koji je okupio velik broj građana i posjetitelja.

Na gradskim lokacijama, uz bogato postavljene stolove, posjetitelji su imali priliku uživati u raznim uskrsnim delicijama od kuhanih jaja i šunke do domaćih kolača i drugih tradicionalnih specijaliteta. Događaj je, kao i svake godine, bio prilika za susret obitelji, prijatelja i sugrađana u opuštenom blagdanskom ozračju.

Uz gastronomsku ponudu, nije nedostajalo ni dobre zabave. Glazba, razgovor i smijeh dodatno su upotpunili atmosferu, a mnogi su iskoristili lijepo vrijeme za boravak na otvorenom.