CIJELA HRVATSKA SKUPLJALA NOVAC Izmislili leukemiju pa prikupljenim novcem kupili Golf 7

Podignuta je optužnica protiv Roberta Matalina (37) i njegove djevojke Doris Gregorine (22) koje se tereti da su lažima o Robertovoj bolesti od ljudi izvukli velik novac. Riječ je o poznatom slučaju iz 2018. godine u kojem je Doris pokrenula humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za Roberta. Dvojac je izmislio da Robert boluje od leukemije i da mu treba 770.000 kuna za presađivanje koštane srži.

Na tu priču nasjele su stotine ljudi, poduzeća i ustanova. Novac je uplatio i poznati nogometaš Vedran Ćorluka, ukupno 35.000 kuna, Zlatko Dalić se pridružio s 3000 kuna, a bili su tu i Marko Grubnić te druge poznate osobe i poduzetnici.

Istraga je pokazala kako su ukupno prikupili oko 31.000 eura te tim novcem kupili novi automobil – VW Golf sedmicu, piše Danica. Potvrdio je to vijećnik u njihovoj Općini Dubravica, mjestu na samoj hrvatsko-mađarskoj granici. On ih je na benzinskoj zatekao s tim automobilom i zaključio: "Pa oni nigdje ne rade, to su sigurno kupili od novca iz humanitarne pomoći." Tako se klupko počelo odmatati.

Ovih je dana protiv prevarantskog dvojca podignuta optužnica. Robert i Doris tijekom istrage su se branili šutnjom. Dokaže li im se krivnja, sav novac morat će vratiti uplatiteljima kojih ima gotovo tisuću.