Cijela BiH tragala za Manuelom: Pronađen u pritvoru u Hrvatskoj

Potraga za Manuel Talić (1997.) iz Velika Kladuša, za kojim su obitelj i prijatelji intenzivno tragali gotovo dvadeset dana, dobila je neočekivan rasplet. Mladić je pronađen živ.

Njegov nestanak proteklih je tjedana izazvao veliku pozornost javnosti, a mediji su izvještavali o, kako se navodilo, nejasnim i neuobičajenim okolnostima pod kojima mu se izgubio svaki trag. Posebna zabrinutost vladala je u Velikoj Kladuši i okolnim mjestima, gdje je obitelj putem društvenih mreža i medija više puta apelirala na građane za pomoć.

Kako piše portal Crna hronika, Talić, koji živi u naselju Grabovac u Mjesnoj zajednici Vrnograč, lociran je na području Hrvatska, gdje se trenutačno nalazi u pritvoru. Zasad nisu poznati razlozi njegova lišavanja slobode, kao ni dodatni detalji vezani uz cijeli slučaj.

Podsjetimo, obitelj je gotovo tri tjedna bila bez ikakvih informacija o njegovu kretanju ili sudbini, zbog čega je nestanak izazvao snažnu reakciju javnosti i potaknuo brojne dijeljenja apela za pomoć.