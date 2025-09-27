CIBONA – ZADAR 78-86: Zadrani pobjedom otvorili novu sezonu

Košarkaši Zadra danas su od 18:00 sati igrali protiv Cibone u Zagrebu u sklopu prvog kola FAVBET Premijer lige i slavili rezultatom 78:86. Prva, druga i posljednja četvrtina otišle su na stranu Zadra (22:27, 15:23, 14:17), dok je treća pripala domaćinima (27:19).

Najučinkovitiji je igrač Zadra bio Mazalin s double-double učinkom 17, 10sk, 3as, 1ukr, a potom Mihailović 19, 1sk, 4as; Beech 13, 2sk, 1blk; Žganec 12, 9sk, 3as, 1ukr, 1blk; Kapusta 12, 1sk, 5as, 1ukr, 1blk; Ramljak 11, 3sk, 2as, 2ukr; Klarica 2, 5sk, 1as; Tišma 4as; Dundović i Gulan.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 4. listopada protiv Kvarnera na Višnjiku u sklopu 2. kola FAVBET Premijer lige.