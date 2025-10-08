ChatGPT sastavio listu od 10 poslova koje će zamijeniti do 2030. Je li i vaš tu?

ChatGPT je objavio popis od 10 poslova za koje predviđa da će ih umjetna inteligencija preuzeti u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u do 2030. godine, piše LADbible.

Ova predviđanja dolaze nakon što je tvrtka OpenAI objavila da će korisnici unutar ChatGPT-a moći koristiti popularne aplikacije poput Booking.com-a, Expedije, Spotifyja i Canve.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Želimo da ChatGPT bude sjajan način da ljudi napreduju, da budu produktivniji, inventivniji, da brže uče, da bolje rade sve što pokušavaju raditi u svojim životima", izjavio je izvršni direktor Sam Altman, dodajući kako će nove integracije "omogućiti novu generaciju aplikacija koje su interaktivne, prilagodljive i personalizirane, s kojima možete razgovarati."

Ipak, uz sve prednosti, napredak umjetne inteligencije znači i da ona stječe vještine potrebne za obavljanje poslova koje su dosad radili ljudi. Upravo zato, ChatGPT je analizirao koja su radna mjesta najugroženija u idućih pet godina.

Telemarketing, pozivni centri i korisnička podrška

Iako mnogi preferiraju razgovor sa stvarnom osobom, ChatGPT smatra da se automatizirani sustavi brzo poboljšavaju te će postajati sve učinkovitiji u rješavanju rutinskih upita korisnika.

Unos podataka, administracija i transkripcija

AI alati za transkripciju već se koriste u mnogim profesijama, a ChatGPT predviđa da će takve zadatke u budućnosti obavljati još "brže i pouzdanije".

Knjigovodstvo i obračun plaća

Mnogi zadaci poput izdavanja računa, usklađivanja i obrade troškova već su automatizirani. Chatbot vjeruje da se s takvim opterećenjem može nositi bez problema.

Putnički agenti

S novim integracijama putničkih aplikacija unutar samog ChatGPT-a, planiranje putovanja i rezervacije postat će znatno jednostavniji i automatizirani.

Skladišni radnici

Automatizacija u skladištima nije novost. Roboti koji obavljaju poslove branja, pakiranja i sortiranja postat će još učinkovitiji, smanjujući potrebu za ljudskim radom.

Lektori i redaktori

Alati za provjeru pravopisa postoje već dugo, no umjetna inteligencija postaje sve sposobnija u uočavanju pogrešaka, poboljšanju gramatike i preoblikovanju teksta na naprednoj razini.

Pravni asistenti za rutinske zadatke

ChatGPT inzistira kako se "pregled ugovora, izrada dokumenata, pravno istraživanje za standardne slučajeve mogu djelomično automatizirati".

Osiguravatelji

Prema predviđanjima, rutinski odštetni zahtjevi moći će se obrađivati i analizirati na znatno višoj razini automatizacije u sljedećih pet godina.

Blagajnici u maloprodaji

Samoposlužne blagajne i trgovine bez blagajnika već su prisutne, a daljnji razvoj automatizirane naplate dodatno će smanjiti potrebu za ljudskim blagajnicima.

Radnici u proizvodnji i na montažnim linijama

Mnogi proizvodni procesi već su automatizirani, a daljnje nadogradnje umjetne inteligencije mogle bi dodatno smanjiti broj ljudskih uloga u tvornicama.