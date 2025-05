Četvrto izdanje koncerta Zagrli me more donosi emotivne nastupe i posebne goste

Već četvrtu godinu zaredom, koncert Zagrli me more okuplja mlade klarinetiste i njihove goste u organizaciji klarinetske klase OGŠ Lovro pl. Matačić iz Omiša, pod vodstvom prof. Jasminka Šetke, uz podršku KUD-a Slime i Rotary kluba Solin.

Ovogodišnje izdanje posvećeno je posebnoj obljetnici – 25 godina postojanja Kluba žena liječenih na dojci Omiš – te donosi bogat glazbeni program ispunjen emocijama, zahvalnošću i solidarnošću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi koncert održat će se u petak, 6. lipnja u 20 sati u kongresnoj dvorani hotela Plaža u Omišu, a drugi u subotu, 7. lipnja u 19:30 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Slimenu.

Subotnja večer bit će posebno posvećena glazbi mladog i darovitog skladatelja Denija Pjanića, čije kompozicije govore jezikom srca i dotiču ono najdublje u čovjeku.

Na pozornici će, uz učenike OGŠ Lovro pl. Matačić, nastupiti i učenici glazbenih škola iz Kaštela, Makarske, Vukovara, Sarajeva i Beograda, a kao posebni gosti predstavit će se: kvartet saksofona ENDeM iz Splita, prof. Ivana Bandalo Benzon (klarinet), Farah Sijarić (violina, Sarajevo), Tara Krstić (flauta, Beograd) te Sveučilišni zbor "Silvije Bombardelli" iz Splita.

Zagrli me more nije samo koncert – to je glazbena posveta hrabrosti, podrška ženama koje su prošle kroz tešku životnu borbu i dokaz da umjetnost može biti snaga koja spaja, tješi i nadahnjuje.

Ulaz je slobodan. Dođite i poslušajte.