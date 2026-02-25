Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu

Borbeni zrakoplov F-16 južnokorejskog ratnog zrakoplovstva (Republic of Korea Air Force – RoKAF) srušio se tijekom noćne vježbe u Yeongjuu, u pokrajini Sjeverni Gyeongsang. On je četvrti u redu u posljednjih 24 sata.

F-16C, jednosjedni borbeni zrakoplov dodijeljen bazi Zračnih snaga u Chungjuu, srušio se u planinskom području u blizini Yeongjua oko 19:31 sat po lokalnom vremenu, prenosi Dnevnik.

Prema vojnim podacima, pilot se uspješno katapultirao i prošao je bez težih ozljeda. Zasad nisu prijavljene ni civilne žrtve, ali je pad aviona uzrokovao požar te su morali intervenirati i vatrogasci, izvijestili su lokalni mediji.

Zrakoplovstvo je osnovalo posebnu radnu skupinu koju predvodi zamjenik načelnika stožera kako bi utvrdilo točan uzrok nesreće.

"Ministar obrane Ahn Gyu-back, koji je u posjetu Kanadi, primio je izvješće ubrzo nakon pada i naložio dužnosnicima da učine sve što je moguće kako bi osigurali siguran oporavak pilota i temeljito istražili uzrok nesreće", rekao je ured glasnogovornika Ministarstva obrane.

Ovo je čak četvrta nesreća vojnog zrakoplova u posljednja 24 sata: noćas se srušio turski borbeni avion F-16, američki transportni avion je tijekom vježbe polijetanja sa put udario u betonsku barijeru, a u Kazahstanu se srušio višenamjenski borbeni avion Su-30. Pokrenute su istrage te su i ostale države oformile posebne timove analitičara.