Četvrtak na splitskoj ribarnici: Svega ima, a cijene pale — šampjer 30 eura, srdela za pet!

Četvrtak je, jutro na splitskoj ribarnici proteklo je užurbano, ali uz dobru ponudu i nešto niže cijene nego proteklih tjedana. Na štandovima se mogu naći razne vrste svježe ribe – veliki šampjeri prodaju se po 30 eura, koliko stoje i lubini, dok su komarče težine od kilograma do dva po 25 eura.

Za ljubitelje glavonožaca, lignje se nude u širokom rasponu cijena — od 14 do 35 eura, ovisno o veličini i porijeklu, a srdela, kraljica dalmatinske trpeze, i dalje je najpovoljnija — pet eura po kilogramu.

– Svita ima, kaže glasnogovornik Peškarije Siniša Beroš, dodajući kako je ponuda obilna, ali se osjeća da je manje turista i da je potražnja nešto slabija, pa su samim time i cijene pristupačnije.

Na ribarnici se, unatoč svemu, i dalje čuje smijeh, miris mora ispunjava zrak, a domaćini i dalje nude frišku robu „ka da je jutros iz mreže skočila“.