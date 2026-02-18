Četvrtak donosi jako do olujno jugo: DHMZ izdao narančasto upozorenje za velik dio Jadrana

Na većem dijelu Jadrana u četvrtak se očekuje jako, mjestimice i olujno jugo, upozoravaju meteorolozi. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) putem sustava Meteoalarm izdao je narančasto upozorenje za niz obalnih područja, uključujući riječku, splitsku i dubrovačku regiju, kao i Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

Prema dostupnoj obavijesti, pogoršanje vremena moglo bi donijeti otežane uvjete na moru, probleme u pomorskom prometu te povećani rizik od šteta uz obalu. Vozačima se savjetuje dodatan oprez na izloženim prometnicama, osobito na dionicama gdje su udari juga najizraženiji, dok se građanima preporučuje osigurati predmete na balkonima i terasama.

Nadležne službe prate situaciju, a građanima se preporučuje redovito pratiti službena meteorološka upozorenja i prilagoditi planove, posebno ako putuju ili planiraju boravak na moru.