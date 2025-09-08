Četvorica u Splitu mlatila muškarca i teško ga ozlijedila. Vrlo brzo su uhićeni

Dana 6. rujna 2025. godine u 00:42 sati policija je zaprimila dojavu da je na području „Turske kule“ u Splitu više osoba fizički napalo muškarca. Po dojavi je navedeno kako je napadnuti ostao na mjestu događaja ozlijeđen, dok su počinitelji pobjegli u smjeru Ulice Hrvatske mornarice.

Izlaskom na teren policijski službenici su zatekli 32-godišnjeg muškarca s vidljivim ozljedama glave i ruku. Oštećenom je pružena prva pomoć te je prevezen u KBC Split, gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma nosne kosti s pomakom, nagnječenja rebara te više površinskih ozljeda.

Brzim operativnim radom i reakcijom policijskih službenika, svi osumnjičeni počinitelji uhićeni su unutar nekoliko minuta od dojave. Nedaleko od mjesta događaja policija je zaustavila osobni automobil u kojem su se nalazila trojica maloljetnika, dok je četvrti osumnjičeni zatečen u taksi vozilu.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako su četvorica mladića, u dobi od 16 do 22 godine, prekrivenih glava kapuljačama, fizički nasrnula na oštećenog kojega su, nakon što je pao na tlo, udarali nogama u predjelu glave i tijela, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

Svi osumnjičeni su 6. rujna 2025. godine predani pritvorskom nadzorniku PU splitsko-dalmatinske, a tijekom 7. rujna privedeni su na nadležno državno odvjetništvo u Splitu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljeda iz čl. 118. st. 1. Kaznenog zakona.

Sudac istrage je nakon saslušanja dana 7. rujna 2025. godine osumnjičene pustio na slobodu i odredio im mjere opreza zabrane približavanja oštećenom te obvezno javljanje u policijsku postaju.