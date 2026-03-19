Četvorica hrvatskih tenisača u polufinalu parova na Zadar Openu, u petak dvoboj Dodiga i Ajdukovića

Čak četvorica hrvatskih tenisača igrat će u petak u polufinalu konkurencije parova na ATP Challengeru Zadar Open u Petrčanima. Bit će to kombinacija Duje Ajduković, Admir Kalender, te Nino Serdarušić (suigrač mu je Ekvadorac Gonzalo Escobar) i Josip Šimundža (partner mu je Poljak Daniel Michalski).

Prvi su u polufinale ušli Ajdulović i Kalender, svladavši sa 6:2, 1:6, 10-7 britanski par Thomson, Whitehouse. Serdarušić i Escobar su sa 6:2, 6:1 bili bolji od naših Mateja Dodiga i Milija Poljička, a za kraj programa su u dramatičnom meču Šimundža i Michalski s 2:6, 6:3, 13-11 pobijedili Šveđane Greveliusa i Heinonena. U trećem setu su vodili 9:5, potom spasili meč loptu kod 10:11, ali su na kraju iskoristili ukupno šestu meč loptu.

U pojedinačnoj konkurenciji, u petak s početkom u 10:30, Matej Dodig i Duje Ajduković igrat će međusobno za prolaz u polufinale u pojedinačnoj konkurenciji.

Ovo je već šesto izdanje turnira Zadar Open, profesionalnog natjecanja tenisača iz serije ATP Challengera, a ove se godine igra za nagradni fond od 97.640 eura.