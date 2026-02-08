Četiri vrste alkohola od kojih je mamurluk najgori

Bilo da se nakon posla nađeš s prijateljima na piću ili slaviš neku posebnu prigodu, lako je pretjerati s rundama u baru – i sve je super… do jutra nakon. Mnogima nakon piva, vina, limenki gotovih koktela i žestice slijedi razbijajuća glavobolja i mamurluk koji uništi cijeli dan. Iako je umjerenost u piću uvijek ključ da se sutradan ne osjećaš loše, važnu ulogu može igrati i što točno piješ.

U nedavnom TikTok videu, farmaceut Chris Woodward naveo je vrste pića koje te mogu posebno “udariti” sljedeće jutro. Iako priznaje da dob i genetika također imaju utjecaj – te da ne postoji alkohol koji je potpuno siguran – ako želiš izbjeći težak mamurluk, možda bi trebalo promijeniti taktiku. Ovo su alkoholi koji najčešće uzrokuju najgori mamurluk, prenosi N1.

Pivo i bijelo vino

Čaša chardonnaya ili krigla lagera često se čine kao pametniji izbor od koktela jer obično sadrže manje alkohola. No, prema Woodwardu, mogu dovesti do umjerenog mamurluka.

„Imaju niži postotak alkohola, ali s njima je lako pretjerati“, upozorava.

„A mjehurići? Oni ubrzavaju apsorpciju alkohola.“

Crno vino

Otvaranje boce dobrog crnog vina ima neku posebnu čar. No, čak i ako obožavaš cabernet, syrah ili pinot noir, možda ipak ne bi trebalo pretjerivati s čašama u jednoj večeri.

„Tanini, histamini i šećer – to je mamurluk u boci i prije nego što je ispiješ do kraja“, kaže Woodward.

Ako ne možeš zamisliti život bez vina, Healthline navodi da prelazak na bijelo vino može smanjiti šanse za teški mamurluk – ali, kao i uvijek, umjerenost (ili potpuna apstinencija) jedino je pravo rješenje.

Tamna žestoka pića

Bilo da ih piješ čiste ili u koktelima, tamne žestice su standard u svakom baru. Nažalost, upravo one često uzrokuju najgore mamurluke. Woodward posebno upozorava na viski, bourbon, konjak i tamni rum.

„Puni su kongenera“, kaže.

„Odležani su, aromatični i kompleksni – a tvoja jetra ih mrzi.“

Posebno ističe bourbon, koji naziva „pravom bombom za mamurluk“.

Kongeneri su nusprodukti fermentacije alkohola, a uključuju kiseline, estere, ketone i aldehide. Prema Healthlineu, istraživanja pokazuju da pića s većim udjelom kongenera mogu uzrokovati jače mamurluke. To potvrđuje i studija objavljena 2008. u časopisu Alcohol and Alcoholism

Najjeftiniji alkohol

Ovo možda zvuči očito, ali Woodward tvrdi da jeftini alkohol često ima veliku ulogu u teškim mamurlucima.

„Alkohol s donje police udara jače jer je pun smeća“, kaže.

Iza toga stoji i znanstveno objašnjenje. Jeftinije žestice koje su destilirane manje puta sadrže više kongenera, a istraživanje iz 2013. objavljeno u časopisu Forensic Science, Medicine, and Pathology pokazuje da ti spojevi usporavaju sposobnost tijela da učinkovito razgradi alkohol.

Kako smanjiti šanse za mamurluk?

Prema Healthlineu:

jedi prije nego što počneš piti

pij vodu između alkoholnih pića

pokušaj se naspavati

Ako se ipak probudiš s mamurlukom, lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu pomoći u ublažavanju simptoma.