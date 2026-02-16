Četiri maloljetna Splićana završila iza rešetaka. Napali su vršnjaka

U petak navečer oko 20:30 sati splitska policija zaprimila je dojavu da su četiri mlađe muške osobe u pothodniku na području Splita napale vršnjaka, a kada su ih građani vidjeli - pobjegli su s mjesta događaja.

Policijski službenici su odmah upućeni na mjesto događaja, a oštećeni maloljetnik je odveden na pružanje liječničke pomoći. Nakon pregleda otpušten je iz bolnice na kućnu njegu.

Policijski službenici su odmah pokrenuli prikupljanja informacija i saznanja o mogućim sudionicima događaja i uskoro je utvrđen njihov identitet. U petak navečer su svi pronađeni i odvedeni u policijsku postaju u pratnji roditelja i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje. Uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili dva kaznena djela Teška tjelesna ozljeda i Nasilničko ponašanje.