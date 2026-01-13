Četiri dana u mraku: Tamo gdje strojevi ne mogu ljudi popravljaju struju u zaleđu Obrovca

Terenska ekipa Edija Škovrlja najpoznatijeg zadarskog reportera HTV-a, napravila je prilog o nadljudskim naporima da se vrati struja u dva naselja tijekom ovih najhladnijih dana.

Oko 150 kućanstava u Muškovcima i Golubiću, selima između Obrovca i Gračaca, već četvrti dan nema struje. Posljedica je to nedavnog nevremena i ledene kiše koji su oštetili žice i električne stupove na teško pristupačnom području.

Tamo gdje ne mogu ni strojevi, posao odrađuju ljudi.

– Imamo bagere, ali bez ljudi se ne može, bez nas nema rješenja, rekao je Ante Baraba iz HEP-a.

Dok ih bura na stupovima njiše, hladnoća prste i šake ledi i stišće.

– Dobro je kako je jučer bilo, žice su još ledene, ali nije strašno, istaknuo je Luka Perica iz HEP-a.

Da bi došli do polomljenog dijela trebali su probiti i dio puta.

– Na ovom području je palo 10 stupova, naveo je Zoran Marić iz HEP-a.

Na teren nisu mogli ranije jer uvjeti nisu dopuštali. Spriječila ih je ledena kiša.

– Sve je bilo okovano ledom, ledena kiša, nismo mogli, rekao je Marić.

Daleko od toga da je i današnji dan idealan, no već četiri dan bez struje po ovoj hladnoći teško se podnosi. Milana se dosjetio rješenja kako bi ugrijao četvero djece.

– Preko auta punim još jedan akumulator da bi mi radilo centralno da imam u kući centralno grijanje, objasnio je Milan iz Muškovaca.

Četiri dana bez struje, televizije i mobitela i za malene pod dekicama noćna je mora.

– Najviše mi fali mobitel, ali ga napunim u maminom autu, rekao je Marko.

U dva sela struje nema. Stotinjak stanovnika u Golubiću i Muškovcima.

– Nema struje, ne rade pumpe, jer crpimo vodu iz Zrmanje, ne možemo se kupati, ne funkcioniramo, naglasila je Željka iz Muškovaca.

HEP-ovci od jutros ne staju. Na terenu je obrovačka ekipa koja s ovakvim kvarovima ima iskustva. Marinko ih je do sada podigao, ne zna im ni broja.

– Do Zagreba bi ih naslagao, da ih je leći jednog do drugog do Zagreba, rekao je Marinko Žuža.

Navikli su ljudi iz Muškovaca da pod Velebitom često dolazi do iskakanja osigurača i drugih strujnih nedaća. Pa svaka čast i njima jer treba ostati normalan pod takvim okolnostima.

– Ja se nadam da će ljudi imati svjetla i da neće biti u mraku večeras, zaključio je Baraba.

Jedino rješenje bit će odluka jednoga dana da se struja sa stupova spusti i u zemlju položi. Tada joj tek neće moći ništa bura i ledena kiša.



