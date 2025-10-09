ČEŠKA – HRVATSKA 0-0: Remi u Pragu, a Vatreni na pragu Svjetskog prvenstva

Prvi susret ovih dviju reprezentacija, odigran u lipnju na osječkoj Opus Areni, završio je rezultatom 5:1 u korist Vatrenih, a današnjom pobjedom praktički bi osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koji se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Prvo su zaprijetili Vatreni u trećoj minuti kada je Jakić produžio do Kramarića koji je proigrao Sučića, ali on nije bio odlučan pa nije bilo veće opasnosti po gol domaćina. Tri je minute kasnije Pašalić tražio Perišića, no Coufal je dobro reagirao. U 9. su minuti Česi zaprijetili preko Součeka koji je pucao loše. Pet je minuta kasnije Hrvatska imala slobodan udarac koji je izveo Modrić s desne strane, domaćini su očistili na vrijeme.

U 19. je minuti Vitik ostao ležati na travnjaku nakon duela s Budimirom, a nakon ukazane liječničke pomoći, nastavio je s igrom. Pet je minuta kasnije Provod izveo slobodan udarac s 30 metara, Livaković je bio spreman. U 26. je minuti Šulc ostao nečuvan na 15 metara, ali pucao je ravno u Livakovića. Minutu potom Provod je pucao s 12 metara, odbio se od Šutalove pete u ruku, a sudac Letexier pokazao je kako nema govora o jedanaestercu. U 29. je minuti Modrić dodao Perišiću koji nije pogodio okvir.

U 32. je Pašalić tražio Perišića, no Coufal je dobro reagirao. Šest je minuta potom Jakić prošao po desnoj strani i odigrao do Perišića koji je bio sam na 12 metara, ali pucao je preko grede. U 42. je minuti Kušej izašao sam ispred Livakovića, ali nije bio precizan, a svakako je bilo signalizirano zaleđe. To je ujedno bio posljednji pokušaj poluvremena, a u sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika.

Drugo je poluvrijeme započelo pokušajem Součeka u 51. minuti, blokirao je Šutalo. Tri minute kasnije Kramarić je ubacio, a Budimir nije uspio stići loptu. U 56. je minuti nakon kornera lopta došla do Šulca koji je šutirao voleja s 18 metara, ali nije bilo preciznosti u njegovu šutu.

U 62. su minuti izišli Mario Pašalić i Budimir, a ušli su Marco Pašalić i Ivanović, a kod domaćina je Kušeja zamijenio Vydra. Jedanaest je minuta kasnije Sučić dobio žuti karton.

U 75. je minuti Kramarić dobio žuti karton jer je zaustavio kontranapad. Minutu potom Provoda i Šulca zamijenili su Černy i Lingr. U 77. je minuti Pašalić ubacio, a Perišić je šutirao glavom, no ravno u Kovara. Minutu potom izišio je Perišić, zamijenio ga je Fruk. U 80. je minuti Ivanović proigrao Sučića koji je šutirao s ruba kaznenog prostora, ali Kovar je bio na mjestu. Tri je minute kasnije Modrić šutirao s 18 metara, Krejči je blokirao. U 87. je minuti Ivanović šutirao nakon ubačaja Modrića, ali nije bio precizan. To je ujedno bila posljednja prilika susreta u kojoj nije bilo pogodaka, a Hrvatska je ovim remijem gotovo osigurala odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Češka: Kovar - Coufal, Vitik, Krejči, Zeleny - Červ, Souček - Kušej, Šulc, Provod - Chory

Klupa: Jedlička, Horniček, Zima, Jemelka, Beran, Sadilek, Vydra, Karabec, Lingr, Jurasek, Černy, Kral.

Hrvatska: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, P. Sučić - Mario Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

Klupa: Kotarski, Ivušić, Smolčić, Pongračić, Majer, Kovačić, Moro, Baturina, Fruk, Ivanović, Marco Pašalić, Vušković