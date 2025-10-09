ČEŠKA – HRVATSKA 0-0: Remi na poluvremenu bez većih prilika

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 u Pragu igra susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Češke, a rezultat je na poluvremenu 0:0.

Prvi susret ovih dviju reprezentacija, odigran u lipnju na osječkoj Opus Areni, završio je rezultatom 5:1 u korist Vatrenih, a današnjom pobjedom praktički bi osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo koji se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Prvo su zaprijetili Vatreni u trećoj minuti kada je Jakić produžio do Kramarića koji je proigrao Sučića, ali on nije bio odlučan pa nije bilo veće opasnosti po gol domaćina. Tri je minute kasnije Pašalić tražio Perišića, no Coufal je dobro reagirao. U 9. su minuti Česi zaprijetili preko Součeka koji je pucao loše. Pet je minuta kasnije Hrvatska imala slobodan udarac koji je izveo Modrić s desne strane, domaćini su očistili na vrijeme.

U 19. je minuti Vitik ostao ležati na travnjaku nakon duela s Budimirom, a nakon ukazane liječničke pomoći, nastavio je s igrom. Pet je minuta kasnije Provod izveo slobodan udarac s 30 metara, Livaković je bio spreman. U 26. je minuti Šulc ostao nečuvan na 15 metara, ali pucao je ravno u Livakovića. Minutu potom Provod je pucao s 12 metara, odbio se od Šutalove pete u ruku, a sudac Letexier pokazao je kako nema govora o jedanaestercu. U 29. je minuti Modrić dodao Perišiću koji nije pogodio okvir.

U 32. je Pašalić tražio Perišića, no Coufal je dobro reagirao. Šest je minuta potom Jakić prošao po desnoj strani i odigrao do Perišića koji je bio sam na 12 metara, ali pucao je preko grede. U 42. je minuti Kušej izašao sam ispred Livakovića, ali nije bio precizan, a svakako je bilo signalizirano zaleđe. To je ujedno bio posljednji pokušaj poluvremena, a u sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika.

Češka: Kovar - Coufal, Vitik, Krejči, Zeleny - Červ, Souček - Kušej, Šulc, Provod - Chory

Klupa: Jedlička, Horniček, Zima, Jemelka, Beran, Sadilek, Vydra, Karabec, Lingr, Jurasek, Černy, Kral.

Hrvatska: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, P. Sučić - Mario Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

Klupa: Kotarski, Ivušić, Smolčić, Pongračić, Majer, Kovačić, Moro, Baturina, Fruk, Ivanović, Marco Pašalić, Vušković