Červar za 24sata: "Nisu mi dali da osvojim europsko zlato. Sreo sam suce nedavno i natjerao ih da pričaju o tom finalu..."

U elegantnom odijelu, sa smiješkom na licu, ali i uvijek zamišljenog pogleda kao da svakog trenutka nešto analizira i procesuira nove ideje, ušetao je u prostoriju. Takav je Lino Červar, legendarni hrvatski izbornik, koji je nedavno napunio 75 godina, ali i dalje je vitalan, izazove pozornost gdje god dođe. Um je britak kao i uvijek, iako više nije u rukometu, svakodnevno radi na sebi, usavršava se, čita, upija...

Početkom godine objavio je svoju treću knjigu, ali onu kojom se najviše ponosi. 'Put do vrha i tajne uspjeha', naziv je knjige u kojoj se razgolitio, otkrio kako je s reprezentacijom postao svjetski i olimpijski pobjednik, metode kojima je ukrotio igrače i "luzersku generaciju", kako su ih mnogi nazivali nakon posljednjeg mjesta na Europskom prvenstvu 2002. godine, odveo do vrha, piše 24sata.

Više od 500-tinjak ljudi uživalo je u njegovom 45-minutnom predavanju o knjizi na konferenciji Sport Innovest. Bilo je itekako inspirativno, pogotovo za mlađu publiku koja je dominirala u gledalištu, a da se njih pitalo, trenerskog maga, vizionara i motivatora mogli bi slušati cijeli dan.

- Jako puno sam razmišljao o knjizi. Napisao sam knjigu koju sam htio pročitati, to je o mom trenerskom radu koji je trajao 50 godina. Ne znam je li ijedan trener tijekom karijere napisao knjigu, a ja sam uspio tri i to na dva jezika. Ova posljednja je bila da se otkrijem tko sam i što sam, kako razmišljam. Problem svih vrhunskih trenera i institucija koji se bave razvojem teorije treninga gdje je mogućnost da napredujemo. Ljudsko tijelo evoluira, kad se uzme u obzir koliko ima knjiga i stručnih radova, ljudsko tijelo se može dovesti do savršenstva - kazao nam je Červar.

Od veljače 2023. godine više ne obnaša funkciju u rukometu. Tada je otišao s pozicije koordinatora struke u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji nakon što su istu ukinuli, ali ne miruje u umirovljeničkim danima.

- Radim. Kronološku dob ne mogu mijenjati, ali mogu biološku. Ona može činiti čovjeka mlađim ili starijim, a mene čini mlađim. Ulažem u sebe, cjeloživotno učenje, to je bit. Radim stalno na sebi, svaki drugi dan trčim na traci. Radim ono što i Modrić radi, samo što ja ne trčim lateralno. Ustanem se u šest ujutro, trčim, jako puno čitam i slušam glazbu, to me opušta i čini mlađim - priznat će nam britki Lino.

A nije više samo rukomet glavna okupacija.

- Pratim rukomet, znam sve, ali intenzivno gledam i nogomet, najbolji sam trener i u nogometu. Ja se uspoređujem sam sa sobom, nemam protivnika, ja sam sebi najveći protivnik. Lino protiv Lina.

Do veljače ove godine Červar je bio kreator posljednje medalje naše reprezentacije, ali onda je Dagur Sigurdsson dogurao do finala Svjetskog prvenstva s našim rukometašima i ugrabio srebro. Iako su mnogi protiv stranih stručnjaka na klupi naših reprezentacija, Islanđanin se pokazao kao pun pogodak, piše 24sata.

- Sigurdsson? Pozitivno mišljenje imam o njemu, neću nikome suditi, meni su stalno sudili iako sam bio najbolji na svijetu, ali nema veze, idemo dalje. Strani stručnjaci? Znate moje mišljenje, ja vjerujem u naše ljude i našu djecu i mislim da prvo njima treba dati priliku. Mi ne možemo učiti rukomet od Skandinavaca, pa kvalitetniji smo od njih, ali mi igramo kao prije 30 godina. A oni su si napravili pravila igre koja odgovaraju njihovom rukometu. Igraju tu obranu 6-0, jaka tranzicija, a mi još uvijek dižemo utege - rekao je legendarni hrvatski izbornik.

S reprezentacijom je osvojio sedam medalja, posebno se ponosi svjetskim i olimpijskom zlatom, no jedna medalja nedostaje u vitrinama, ona europska, najsjajnija. Triput je bio u finalu, triput izgubio, ali najviše boli onaj poraz otprije pet godina od Španjolske (22-20). Lino smatra kako su nas suci oštetili, a s njima je o tome imao priliku popričati nedavno u Sjevernoj Makedoniji. I dalje pamti svaki detalj utakmice.

- Nisu mi dali da osvojim europsko zlato. Sreo sam suce nedavno i natjerao ih da pričaju o tom finalu, kažu da je Karačić napravio korake u završnici utakmice. Rekao sam im da sam ih analizirao deset puta, moj unuk od 11 godina zna suditi korake. Kad je Stepančić vodio loptu i htio dodati Horvatu kod rezultata 20-19 za nas, ali Canellas vidio da Stepančić ide prema golu, zatrčao se prema njemu i podmetnuo pod njega. To je trebalo biti isključenje, ali oni sude prekršaj u napadu i Španjolci nam zabijaju za 20-20. Počela je utakmica, zabili smo tri gola preko Marića, ali oni su svirali tri sedmerca i poništili golove. Namjerno su to napravili, samo da promašimo.

Otkrio je za 24sata kako su priznali pogrešku.

- Priznali su grešku i ispričali nam se. Rekli su da su nam željeli sve najbolje, ali da uvijek nešto promakne i da slučajno pogriješe. Kako uvijek promakne, pa treba nešto promijeniti - zaključio je Lino.