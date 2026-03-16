Centar traži tematsku sjednicu o budućnosti Poljuda: Odluka o stadionu ne smije se donijeti bez javne rasprave

Gradski vijećnici iz Centra predložili su sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita o budućnosti stadiona Poljud i razvoju stadionske infrastrukture u Splitu.

Pozivajući se na članak 84. Poslovnika Gradskog vijeća, vijećnici traže da se na posebnoj sjednici raspravi o svim ključnim aspektima projekta koji se tiče budućnosti Poljuda.

U obrazloženju navode kako je stadion Poljud jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita te jedno od najvažnijih ostvarenja hrvatske moderne arhitekture. Izgrađen je 1979. godine prema projektu arhitekta Borisa Magaša, a danas ima status zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske zbog svoje iznimne arhitektonske i društvene vrijednosti.

Vijećnici podsjećaju da su na nedavnoj prezentaciji studije izvodljivosti za nogometni stadion i kamp u Splitu predstavljeni različiti scenariji razvoja stadionske infrastrukture, među kojima je i opcija rušenja Poljuda i izgradnje novog stadiona na istoj lokaciji. Smatraju kako je, s obzirom na važnost teme za grad, građane, sportske organizacije i kulturnu baštinu, nužno da se o svim aspektima projekta raspravlja transparentno i temeljito upravo na Gradskom vijeću, kao predstavničkom tijelu građana.

Ističu i kako bi odluka o budućnosti stadiona mogla imati dugoročne urbanističke, financijske, kulturne i društvene posljedice te smatraju da takva odluka ne smije biti donesena bez sveobuhvatne javne i stručne rasprave.

Na tematskoj sjednici, kako predlažu, trebalo bi raspraviti o sadržaju i pretpostavkama studije izvodljivosti, financijskim i urbanističkim implikacijama pojedinih modela, utjecaju na status kulturnog dobra stadiona Poljud te dugoročnoj strategiji razvoja sportske infrastrukture u Splitu. Također predlažu razmatranje modela prema kojem bi se Poljud sanirao i očuvao kao kulturno i sportsko nasljeđe grada, dok bi se novi moderni stadion izgradio na području Brodarice.

Predlažu da na tematskoj sjednici sudjeluju predstavnici Grada Splita, autori studije izvodljivosti, predstavnici HNK Hajduk Split, predstavnici Ministarstva kulture i medija te Ministarstva turizma i sporta, kao i arhitekti, stručnjaci iz područja protupotresnog inženjerstva, članovi Društvo arhitekata Split te drugi relevantni stručnjaci iz područja arhitekture, urbanizma i zaštite kulturne baštine.

Cilj tematske sjednice je, ističu predlagatelji, omogućiti cjelovitu i informiranu raspravu o budućnosti stadiona Poljud i razvoja stadionske infrastrukture u Splitu prije donošenja bilo kakvih političkih odluka.

Prijedlog za sazivanje tematske sjednice potpisalo je 11 gradskih vijećnika: Damir Barbir, Anita Birimiša, Bojan Ivošević, Mario Lolić, Srđan Marinić, Magdalena Matijević, Marko Matijević, Marijana Puljak, Igor Skoko, Petar Ugraković i Nenad Uvodić.