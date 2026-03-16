Centar je prikupio 2.000 potpisa u manje od 24 sata za očuvanje Poljuda! Puljak: "Ovo je zaista borba za građanski Split, za identitet našeg grada"

Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak na današnjoj konferenciji za medije govorila je o stadionu Poljud, a prisustvovali su i drugi predstavnici stranke.

"Prije 24 sata smo pokrenuli online peticiju prikupljanja potpisa Ne damo Poljud i u manje od 24 sata prikupili smo 2 tisuće potpisa. Nastavit ćemo online prikupljati potpise, ali ćemo i izaći na teren jer je ovo borba za naš identitet, za identitet grada Splita. Želimo se obratiti i navijačima. Apsolutno razumijemo želju za novim stadionom. Mi isto mislimo da Split i Hajduk zaslužuju novi moderan i funkcionalan stadion. Nemojte vjerovati onima koji su nas prevarili već tisuće puta, nemojte vjerovati onima koji vas opet pokušavaju prevariti, onima koji su nam ostavili Spaladim Arenu kao rugobu ili Lećevicu kao vječno gradilište. Split zaslužuje novi stadion, ali stadion na Brodarici nije nemoguća misija kako vas pokušavaju uvjeriti. To je projekt koji se može realizirati, naša vizija Splita je vizija jedne metropole koja ima moderan, funkcionalan stadion na Brodarici i obnovljen Poljud koji saniran može biti forma pulske Arene gdje se održavaju razni događaji, kulturne i sportske manifestacije", kazala je uvodno Puljak.

Kazala je i zbog čega je gradonačelnik Tomislav Šuta za rušenje Poljuda.

"Svaki pokušaj rušenja izazvat će prkos u onom dijelu Splita koji ne pristaje na partijske dekrete. Zašto Tomislav Šuta uopće želi rušiti Poljud? Jedini razlog mu je da ne prizna da je projekt Brodarice projekt koji se može realizirati i kojega je predložio i pokrenuo Ivica Puljak. Jedini razlog zašto kreće u rušilački napad na naše svetinje je taj. Poručujem svima onima koji misle omalovažiti dio naše povijesti da Split nije na prodaju, Split nije vaša igračka", kaže Marijana Puljak.

Nastavio je Igor Skoko.

"Tu postoje još dvije stvari koje treba demistificirati. Prvo je ekonomsko pitanje. Tomislav Šuta ovom svojom studijom kaže da će rušenje Poljuda i gradnja novog stadiona biti jeftinija od sanacije Poljuda i gradnje novog na Brodarici. Čak i ako prihvatimo da je sve u studiji koju je napravio njegov stranački kolega Krešimir Budiša točno i da se radi o brojci od 30 milijuna, toliko košta i sanacija Poljuda. Ono što je iznimno bitno, novi stadion iza nas ili na Brodarici košta isto toliko. Čak i po onome što su nam prezentirali Krešimir Budiša i Tomislav Šuta, radi se o financijski potpuno istim parametrima. Jedina razlika je, ako prihvatimo ono što g. Šuta želi, iza nas neće biti novi stadion, ostat će samo prašina. Ako saniramo stadion Poljud, imat ćemo prostor za razne događaje i imat ćemo novi stadion na Brodarici.

Poljud je prije par godina proglašen zaštićenim kulturnim dobrom, a sada nam kažu da će to skinuti. Ako se to može stavljati i skidati kako kome padne napamet, postavlja se pitanje što štiti pulsku Arenu, što štiti Dioklecijanovu palaču, što štiti dubrovačke zidine? Zaštita kulturnog dobra ne može bit politička odluka, to mora biti odluka struke. Nitko od struke ovih dana nije rekao da se Poljud mora srušiti i da se ne može sanirati. Jedini način na koji bi se zaštita kulturnog dobra mogla skinuti je u slučaju da se Poljud ne može sačuvati i da se ne može sanirati. Sva struka koja je izašla u javnost rekla je da Poljud treba sačuvati i da se može sanirati", kaže Skoko.

Marijana Puljak pozvala je građane da potpišu peticiju.

"Ovo je zaista borba za građanski Split, za identitet našeg grada. Pozivam sve građane, sve koji vole grad, sve generacije koje znaju da je naš, koji ne pristaju na brisanje povijesti našeg grada, da potpišu ovu peticiju. Pridružite nam se online, ali i na ulicama, pokazat ćemo gradonačelniku da ne pristajemo na njegove laži i obmane i ne pristajemo na Split kao jednu provinciju", kaže Puljak.