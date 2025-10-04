Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije otvorio vrata za više od 400 polaznika

Izvannastavni programi Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2025./2026. službeno su započeli u subotu, 4. listopada 2025., svečanim otvorenjem održanim u III. gimnaziji Split / Prirodoslovnoj školi Split, na adresi Matice hrvatske 11. Programima iz područja prirodoslovlja, matematike te informatike i novih tehnologija ove će godine prisustvovati 417 učenika osnovnih i srednjih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon zajedničkog fotografiranja ispred škole i intoniranja hrvatske himne, uslijedio je službeni program otvorenja kojem su nazočili brojni uzvanici i partneri Centra izvrsnosti. Polaznicima, mentorima i prisutnima obratili su se dožupan Stipe Čogelja, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić te gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta. Svečanosti su nazočili i predstavnici Regionalnog znanstvenog centra Podružnice Lika, ravnatelji škola domaćina te voditelji programa i mentori.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U glazbenom dijelu programa nastupile su učenice Glazbene škole Josip Hatze, a polaznici su nakon svečanog dijela nastavili s aktivnostima prema pripadajućim programima u učionicama škole domaćina i prostorijama CI SDŽ. Programi će se provoditi kroz 13 radnih subota tijekom školske godine, u trajanju od 120 minuta po programu.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i ove godine nastavlja s primjerima dobre prakse, suradničkim učenjem i razvojem novih ideja, stvarajući okruženje u kojem motivacija, rad i entuzijazam učenika i mentora ostaju u središtu.

Za dodatne informacije i popis polaznika dostupni su podaci na mrežnoj stranici Centra izvrsnosti SDŽ, a upiti se mogu slati na adresu e-pošte info@ci-sdz.hr.