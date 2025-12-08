Close Menu

Cemex dronovima zasijao teže dostupne dijelove rudnika

Kao dio Akcijskog plana biološke raznolikosti do 2030., Cemex Hrvatska je u suradnji s Projectom O2 organizirao zasijavanje dijelova rudnika autohtonom biljnom vrstom, brnistrom. U ovom inovativnom projektu koriste se dronovi kako bi se ozelenila teže dostupna područja rudnika Sv. Juraj – Sv. Kajo, a time unaprijedilo stanje bioraznolikosti rudnika.

Project O2 se već niz godina bavi pošumljavanjem većih i nedostupnih područja iz zraka, pri čemu letjelice automatizirano izbacuju samoklijajuće paketiće supstrata i sjemena autohtonih vrsta. Specijalno konstruirani dron ispustio je tako 3.000 posebnih sjemenskih bombica tzv. SeedBombs na površinu veću od 5.000 m2 rudnika. Korištene bombice nisu obične kuglice – one su mali ekosustavi. Svaka sadrži autohtone sjemenke brnistre, koje su na lokaciji prikupili Cemexovi volonteri u prvoj fazi projekta tijekom ljeta, zatim sjeme crnog bora, smilja, bušina, komorača i crnog jasena te hranjive tvari, hidrogel za zadržavanje vlage i mikorizu koja potiče rast. Takvim pristupom cilj je osigurati da svaka bombica ima najveću moguću šansu za uspjeh, čak i na najtežim terenima.

„Naš je cilj utvrditi prilike za očuvanje i razvoj staništa pristupom pozitivnog utjecaja na prirodu. To praktično znači da aktivnostima osmišljenim u planovima rehabilitacije u našim eksploatacijskim poljima osiguravamo vraćanje ekosustava u stanje prije eksploatacije. Ovo nije samo ekološki projekt, već i naš doprinos globalnim ciljevima bioraznolikosti i klimatske otpornosti“, rekla je ovom prigodom Merica Pletikosić, voditeljica održivog poslovanja Cemexa Hrvatska.

Branko Duvnjak, Cemexov voditelj rudnika, dodao je: „Dugo smo se pripremali za ovaj projekt, obuhvativši njime i prikupljanje sjemena baš u našem rudniku i organizaciju sjetve u najpovoljnijim vremenskim uvjetima. Sada nas raduje vidjeti koliko smo u tim pripremama bili uspješni i hoće li naš trud biti nagrađenim novim zeleno-žutim površinama. Učinkovitost ove tehnologije danas je na testu, a nadamo se da će se pokazati replikabilnom i postati standard u rudarskoj industriji.“

„Osim što ovakav način sadnje dopušta zasijavanje puno većih pa i teže dostupnih površina, ono je i brže od sadnje na tradicionalni način. S ekipom iz Cemexa napravili smo sve potrebne inicijalne analize i procjene te osmislili sastav SeedBombsa, a mogu reći da nam je sudjelovanje baš u ovom projektu bio novi izazov upravo jer je dio većeg i kompleksnijeg projekta rehabilitacije Cemexovog rudnika“, izjavio je Goran Ladišić, osnivač tvrtke Project O2.

Akcijski plan biološke raznolikosti do 2030. godine razvijen je u suradnji s Udrugom BIOM te je postavio ciljeve i mjere za očuvanje, poboljšanje i obnovu bioraznolikosti rudnika. Kompanijska strategija bioraznolikosti, kao dio klimatske strategije Budućnost na djelu, oslanja se na identifikaciju bitnih područja bioraznolikosti, izradu planova njihovog očuvanja i unaprjeđenja, ali i poticanje suradnji s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim organizacijama za zaštitu okoliša poput ovih spomenutih.

