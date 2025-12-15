Čelnici NATO-a i EU-a raspravljaju o mirovnom rješenju za Ukrajinu

Njemački kancelar Friederich Merz sastat će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a navečer će im se pridružiti brojni europski čelnici, uključujući čelnike Europske unije i NATO saveza.

Na sastanku o mirovnom rješenju za Ukrajinu očekuju se, između ostalih, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer, američki predstavnici Steve Witkoff i Jared Kushner, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Uoči pregovora s američkim izaslanstvom u Berlinu o mirovnome planu, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja spremna odreći se ulaska u NATO u zamjenu za zapadna sigurnosna jamstva, kao kompromis za završetak rata. No, ne prihvaća prijedlog o povlačenju s područja u Dombasu koja nadzire, te ustraje na tome da se primirje s Rusijom dogovori na trenutačnoj crti razdvajanja, piše HRT.

Obraćajući se ukrajinskim novinarima, Zelenski je rekao da SAD još nije komentirao njegove najnovije prijedloge za promjene Trumpova mirovnog plana. Rekao je da mirovni plan neće zadovoljiti sve strane, no inzistirao je da Ukrajina ima snažnu pregovaračku poziciju.

Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjskopolitička pitanja, rekao je da Rusija ne očekuje previše od pregovora u Berlinu.

Ušakov je jasno dao do znanja da Rusija neće odstupiti od svojih teritorijalnih zahtjeva, uključujući i onaj da se Kijev u potpunosti povuče iz onih dijelova dviju istočnih pokrajina Donjecka i Luhanska koje ruske snage još nisu okupirale.