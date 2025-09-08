Čelni čovjek lokalne HVIDRA-e se slučajno zapalio, Škorin PR-ovac postao heroj dana

Predsjednik zaprešićke podružnice HVIDRA-e, Dražen Brezec, slučajno se zapalio na koncertu Miroslava Škore povodom Dana grada. Brezec je tijekom pjesme Sude mi samoinicijativno izašao na pozornicu ispred Škore te počeo mahati s dvije baklje.

Gasio ga Škorin PR-ovac

U zanosu ga je pogodila iskra s jedne od njih te je počeo gorjeti. Odmah ga je počeo gasiti Škorin PR-ovac Vedran Strukar koji ga je zalijevao vodom, a onda su se na pozornicu popeli i vatrogasci. Brezec nije teže ozlijeđen.

"Gospodin Dražen Brezec, predsjednik HVIDRA-e Zaprešić zapalio je dvije baklje na pjesmi Sude mi na vlastitu inicijativu. Iskra s baklje zahvatila je njegovu košulju i počeo je goriti, no brzom intervencijom prisutnih uz binu i vatrogasaca koji su osiguravali koncert, vatra na njemu je brzo ugašena i on je sklonjen s bine.

Želim mu brz oporavak. Ja sam reagirao instinktivno, bez razmišljanja, vidjevši čovjeka da gori, uzeo sam svu vodu na raspolaganju i izlio je po njemu", rekao je Strukar za Index.