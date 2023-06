ČEKA SE ODLUKA Hoće li hrvatski kapetan nastaviti igrati za Hrvatsku nakon Lige nacija?

Hrvatska reprezentacija od 20:45 protiv Španjolske igra za naslov u Ligi nacija. Utakmica će se igrati u Rotterdamu, očekuje se više od 20.000 hrvatskih navijača, a nakon nje možda i odluka koja bi uvelike mogla utjecati na izgled i snagu hrvatske reprezentacije u budućnosti. Luka Modrić donio je odluku o igranju za Hrvatsku i rekao da će ju javno obznaniti nakon Lige nacija.

To ne znači nužno da bi Modrić to trebao napraviti danas, no postoji ta mogućnost. O tome da je prelomio može li s uskoro 38 godina nastupati i dalje na najvišoj razini za Hrvatsku, ali i Real Madrid, Modrić je govorio u najavi polufinala natjecanja protiv Nizozemske, piše Index. Hrvatska je tu utakmicu pobijedila 4:2 nakon produžetka i plasirala se u finale.

"Fokusiran sam na Ligu nacija. O budućnosti u reprezentaciji govorit ću nakon toga. Imam odluku, ali fokus sada nije na tome. Uvijek uživam igrati za reprezentaciju. Veseli me i ispunjava svaki dolazak ovamo. Nema veze što se približava moj kraj, nije da zato više uživam. Svaki trening me ispunjava. Dok mislim da mogu pomoći, nema razloga da ne budem ovdje", rekao je Modrić početkom tjedna.

Modrić: Kada se završi Liga nacija, onda možemo pričati o svemu

Nije poznato hoće li hrvatski kapetan nastaviti igrati za Hrvatsku nakon Lige nacija. Dalićeva reprezentacija bori se za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj i ima velike šanse za plasman na završni turnir. Modrićev reprezentativni status ovisit će i o onom klupskom, piše Index. Trenutno je u Real Madridu, no postoji ogroman interes iz Saudijske Arabije.

"Što se tiče budućnosti u Realu... Već sam sve rekao, sve što bih sada rekao bilo bi ponavljanje. Fokus je na reprezentaciji. Kada se završi Liga nacija, onda možemo pričati o svemu." Modrić za Hrvatsku ima 165 nastupa i 24 gola, a za reprezentaciju igra od 2006. godine. Osvojio je s Hrvatskom srebrnu i brončanu medalju na prethodna dva Mundijala, a sada lovi i prvo zlato.