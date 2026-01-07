Čega ima na splitskom Pazaru? Napravili smo đir, pogledajte što smo zabilježili

U Splitu je jutros izmjereno tek nekoliko stupnjeva iznad nule, a zima je napokon pokazala svoje pravo lice. Nakon jučerašnjeg neradnog dana (doduše kako za koga) građani su se postupno vratili svakodnevnim obavezama i uobičajenom ritmu.

Unatoč tome, veće gužve na Pazaru zasad izostaju. Iako je riječ o mjestu koje je inače živo i prepuno kupaca, čini se da je hladnoća ipak mnoge zadržala u toplini vlastitih domova. Tek poneki prolaznici i kupci odlučili su se na izlazak, obavljajući nužno i brzo, bez duljeg zadržavanja među štandovima.

Oni koji su se ipak odvažili prošetati gradom bili su dobro pripremljeni za niske temperature. Debele zimske bunde, tople kape i šalovi postali su neizostavni modni i praktični dodaci, a jasno je da je fokus ovih dana više na zaštiti od hladnoće nego na ležernim kavama i dugim šetnjama. Kako se zimski uvjeti nastavljaju, tek će se vidjeti hoće li se gradska vreva uskoro vratiti na ulice ili će hladno vrijeme i dalje diktirati sporiji tempo.