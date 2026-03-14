CEDEVITA JUNIOR - ZADAR 67-81: Zadar uknjižio nove bodove na gostovanju

Košarkaši Cedevite Junior i Zadra danas su od 19:30 igrali utakmicu 23. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Alkar rezultatom 67:81. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Cedevite (21:19, 22:20), a druga i posljednja na stranu Zadra (13:16, 11:26).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Tišma s 20 poena, 7 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Mazalin sa 16 poena, 8 skokova i 2 asistencije; Mekić sa 16 poena, 5 skokova, 5 asistencije i 1 ukradenom loptom; Klarica s 9 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Torbarina s 8 poena, 4 skoka, 8 asistencija i 2 ukradene lopte; Žganec sa 7 poena, 10 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Buljević s 3 poena, 1 skokom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Tkachenko s 2 poena te Dundović, Mihailović i Ramljak.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 18. ožujka i ugostiti Kvarner u sklopu 24. kola SuperSport Premijer lige.