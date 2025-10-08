CEDEVITA JUNIOR - SPLIT 98-79: Split upisao prvi poraz u domaćoj ligi

Košarkaši Splita danas su od 19:00 sati igrali utakmicu 3. kola FAVBET Premijer lige protiv Cedevite Junior, a slavili su domaćini rezultatom 98:79. Prva, druga i posljednja četvrina otišle su na stranu Cedevite (34:23, 22:17, 23:14), dok je treća pripala Splitu (19:25).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Perasović 17, 7sk, 2as, 1ukr, 1blk, a potom Radošević 15, 3sk, 1as; Kučić 12, 2ukr, 1blk; Jordano 8, 2sk, 1as, 1ukr; Myers 6, 2sk, 8as, 1ukr; Svoboda 6, 2sk, 2as; Sikirić 6; Anticevich 5, 3sk, 1as, 1blk; Stephens 2, 4sk, 1blk; Dragić 2, 3as, 1ukr; Bošnjak 1as i Marinelli 1as.

Split će iduću utakmicu odigrati 11. listopada protiv Partizana na Gripama u sklopu 2. kola AdmiralBet ABA lige grupe A.