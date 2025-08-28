Ceca nije "samo pjevačica": Pjevala je Arkanovcima dok su haračili po Slavoniji i ležala u samici nakon ubojstva Đinđića

Ceca Ražnatović, najveća turbofolk zvijezda susjedne nam države, ovih je dana neočekivano dospjela u hrvatske medije nakon što se doznalo da Emili Genda, kći branitelja Nediljka Gende kojemu smetaju predstave u Benkovcu, na nastupima pjeva njezine pjesme.

"Što ako pjevam Cecine pjesme", rekla je Emili Genda novinarima u bizarnom plot twistu, a mnogi korisnici društvenih mreža složili su se da u Ceci i njezinim pjesmama nema ništa loše.

Stoga nije loše podsjetiti mladež u Hrvatskoj da Ceca nije samo pjevačica. Ona je kroz karijeru pjevala Arkanovcima u Slavoniji, služila kaznu zbog kriminala u sportu i ležala u samici nakon ubojstva Zorana Đinđića.

No, krenimo redom.

Svetlana Veličković je pjevala srpskoj paravojsci u Erdutu, tamo je upoznala Arkana

Svetlana Veličković svoju je karijeru počela kao djevojčica 1988. godine i nije joj trebalo dugo da postane zvijezda.

Iako je početkom rata na prostoru bivše Jugoslavije bila u inozemstvu i čak snimila pjesmu "Neću na druga mog", njezini stavovi ubrzo doživljavaju potpuni preokret i ona postaje ikona srpskog nacionalizma.

Ceca je Željka Ražnatovića Arkana upoznala u Erdutu, gdje je tijekom rata boravila Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. Prema vlastitom priznanju, Cecu je u Erdut pozvao Oliver Mandić, srpski pjevač koji je kao Arkanov dobrovoljac ratovao u Hrvatskoj.

Željko Ražnatović Arkan u Srbiju se vratio početkom devedesetih nakon što je osamdesetih haračio po Europi i ležao u nekoliko europskih zatvora. U javni život dospio je kao vođa navijača Crvene zvezde, a kada je rat počeo osnovao je svoju "dobrovoljačku gardu" koja je u narednim godinama rata operirala po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Između Arkana i Cece se rodila ljubav, a uslijedilo je i veliko vjenčanje 1995. godine koje su na televiziji Pink pratile stotine tisuća gledatelja iz Srbije. Oboje su bili srpske nacionalne ikone.

Arkan je prljavi novac ulagao u suprugu i napravio od nje seks simbol i najveću srpsku zvijezdu

Nakon vjenčanja s Arkanom Cecina karijera počinje uzlet koji nitko nije mogao zaustaviti. Po njezinom vlastitom priznanju ona je od svog supruga "naučila sve", a Arkan je ulagao ogroman novac u pjesme, spotove i odjeću svoje popularne supruge.

Cecini spotovi bili su toliko skupi da su nalikovali spotovima svjetskih zvijezda, a pjevačica se oblačila u dućanima najpoznatijih svjetskih dizajnera. Dok je ostatak Srbije pod sankcijama primao plaću od dvije marke, Ceca je zahvaljujući suprugu i njegovom utjecaju živjela kao carica.

U Beogradu je poznata i priča da su krajem devedesetih, u zlatno doba plagijata i presnimljenih kazeta, prodavači imali zabranu prodaje kopije Cecinih kazeta, budući da su Arkanovi ljudi obilazili štandove i dućane. Arkan je u to doba u Beogradu bio bog i batina, postao je vlasnik nogometnog kluba, mnoštva nekretnina, a u njegovim sefovima bili su kilogrami nakita i umjetnina.

U jednom periodu imao je nevjerojatnu ambiciju da njegova supruga nastupi na Sanremu.

Nakon Arkanovog ubojstva - problemi za pjevačicu

Arkan je ubijen u mafijaškom obračunu u siječnju 2000. godine. Ubrzo su počeli problemi za njegovu suprugu koja je naslijedila nogometni klub Obilić, svu imovinu i sve njegove probleme.

Cecu su brzo počeli povezivati s mafijaškim klanovima u Beogradu, a nakon što je u ožujku 2003. godine ubijen Zoran Đinđić, policija je u akciji Sablja uhitila Cecu.

Tijekom akcije „Sablja“ kod pjevačice Svetlane Cece Ražnatović policija je pronašla pravi arsenal. U zapisnicima se navodi 21 pištolj i revolver različitih marki i kalibara, tri sanduka streljiva kalibra 7,62 mm s oko pet tisuća metaka, te razna vojno-policijska oprema. Među pronađenim predmetima bili su laserski daljinomjer, optički nišan, busole, uređaji za noćno promatranje, samostrel s dvadeset strijela, fantomke, prigušivači, više torbi s municijom, službene palice i čak registarske pločice s vukovarskim oznakama.

Dio tadašnjih medija nagađao je kako je Ceca uhićena zbog veza s Miloradom Ulemekom Legijom, Dušanom Spasojevićem i Dejanom Milenkovićem Bagzijem, trojicom najistaknutijih osumnjičenika za ubojstvo premijera Zorana Đinđića.

Ražnatović je u Centralnom zatvoru u Beogradu provela tri mjeseca. Na kraju nije podignuta nikakva optužnica, a nakon izlaska je govorila o teškim danima provedenima u pritvoru. Djeca su joj, kako je rekla, proživjela veliku traumu, dok je sama prvih mjesec dana bila u samici bez prava na posjete, odvjetnika ili pristup kantini, u društvu – kako se prisjetila – jedino bubašvaba.

Kriminal u nogometu i kućni pritvor

Tu nije kraj Cecinim problemima sa zakonom. Ona je 2011. godine počela služiti kaznu kućnog pritvora zbog kriminala u nogometu.

Pazite ovo.

Nogometni klub Obilić, koji je krajem devedesetih senzacionalno osvojio naslov prvaka tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, danas je simbol propasti i kriminalnih repova koji su obilježili tranziciju domaćeg sporta.

Klub je u usponu bio povezan s imenom Željka Ražnatovića Arkana, koji je u to vrijeme preuzeo predsjedničku funkciju. Nakon njegove smrti 2000. godine, na čelo Obilića dolazi njegova supruga, Ceca Ražnatović. Upravo tada počinju afere koje će desetljećima kasnije definirati sudbinu kluba.

Tužiteljstvo je pokrenulo postupke zbog sumnje da je tijekom Cecina vođenja kluba iz transfera nogometaša nezakonito izvučeno više milijuna maraka i dolara. Optužbe su se odnosile na prisvajanje provizija, prikrivanje deviznih sredstava i neplaćanje poreza.

Nakon višegodišnjih procesa, 2011. godine Ražnatović je sklopila sporazum s tužiteljstvom: priznala je krivnju za malverzacije u poslovanju Obilića te je osuđena na godinu dana kućnog pritvora i novčanu kaznu u visini od oko 1,5 milijuna eura.

Iako Ceca nije bila izravno optužena za nasilje, nogometni svijet toga vremena obilježen je brojnim svjedočenjima o prijetnjama i pritiscima na protivničke igrače i suce. Utjecaj Arkana i njegovih ljudi, kažu kroničari, bio je ključan u meteorskom usponu Obilića, koji se vrlo brzo ugasio nakon njihovog odlaska sa scene.

Nakon što je izgubio financijsku i sportsku moć, Obilić je potonuo u niže lige i praktično prestao postojati. Klub koji je 1998. godine igrao kvalifikacije za Ligu prvaka, u samo nekoliko godina pretvorio se u simbol urušenog sustava u kojem su kriminal i sport išli ruku pod ruku.

Podržavala je i Vučića, ali je u posljednje vrijeme utihnula

Ništa od ovoga nije naštetilo Cecinoj reputaciji u Srbiji. Nekoliko puta je obarala rekorde na koncertima na Ušću i Marakani, a njezine pjesme sluša cijela bivša Jugoslavija. Pjeva ih, kao što smo vidjeli, i kći hrvatskog branitelja Nediljka Gende.

Vlasnica je više od sto hitova koji se puštaju u svim diskotekama u bivšoj državi, a njezini fanovi iz Hrvatske idu je slušati u Sloveniju i Republiku Srpsku. Ceca u Hrvatsku od rata nije dolazila, a ne bi bila dobrodošla ni u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ceca je godinama snažno podržavala Aleksandra Vučića i pojavljivala se s njim na televiziji kao javna podrška. No, ne može se ne primijetiti da je jako utihnula posljednjih godinu dana otkako su u Srbiji počele tenzije. Ceca se o prosvjedima ne oglašava, ne podržava Aleksandra Vučića i ne iznosi svoje stavove.

Iako je najavljivala veliki koncert na Ušću za ovu godinu, on se nije dogodio. Što je prilično čudno.