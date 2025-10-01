Caspera organizira ženski panel povodom Dana borbe protiv raka dojke

Listopad je mjesec posvećen podizanju svijesti o karcinomu dojke, a udruga Caspera i ove godine uključuje se nizom aktivnosti kojima želi potaknuti žene i muškarce na brigu o vlastitom zdravlju.

Jedan od središnjih događaja bit će ženski panel koji će se održati u utorak, 7. listopada, u 17 sati u Marvie Hotelu u Splitu. Na panelu će sudjelovati stručnjakinje iz različitih područja medicine i zdravlja – fizijatrica, kirurginja, epidemiologinja, onkologinja, psihologinja i ginekologinja.

Cilj razgovora je otvoreno progovoriti o prevenciji i liječenju raka, razbiti strahove i predrasude, pružiti podršku ženama koje su se susrele s dijagnozom te potaknuti zajednicu na redovite preventivne preglede. Nakon panela predviđeno je druženje uz kavu i kolače.

„Kad žene razgovaraju, otvaraju se vrata hrabrosti i podrške“, poručuju iz udruge Caspera te pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju.

Panel je otvoren za javnost, a organizatori ističu da je upravo zajednička snaga i međusobna podrška ono što ženama u najtežim trenucima daje dodatnu hrabrost.